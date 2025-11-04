Покупать или продавать: эксперты рассказали, что будет с долларом к новогодним праздникам

Обмен валют / © Associated Press

Охлаждение валютного рынка эксперты называют временным и прогнозируют, что спрос на валюту со стороны импортеров и населения будет вновь расти до конца года.

Итак, какого курса доллара ждать к праздникам, пишет «Фокус».

Актуальная ситуация на валютном рынке выглядит спокойнее, чем летом, но много факторов, которые могут расшатать гривну ближе к новому году. В частности, согласно графику Министерства финансов, в ноябре ожидается погашение государственных ценных бумаг около 20 млрд грн. Часть этих средств, по оценкам аналитиков, может попасть на валютный рынок, если инвесторы решат конвертировать прибыль в доллары. А это потенциально может оказать краткосрочное давление на гривну в канун праздников.

Текущий курс валют: рост остановился, но напряжение сохраняется

По официальному курсу НБУ по состоянию на 4 ноября 2025 года доллар закрепился выше 42 грн, а евро держится около 48,4 грн. Это отражает умеренное давление на гривну из-за повышенного спроса и импортных расходов.

«В последнее время колебания курса гривны против доллара стали менее интенсивными, что свидетельствует о способности Нацбанка быть эффективным в своей стратегии управляемого курса гривны», — отмечает директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Так, после короткой попытки доллара прорвать отметку в 42,5 грн, НБУ активно вмешался в рынок, увеличив валютные интервенции до 691 млн долларов. Это охладило спрос и удержало курс ниже 42 грн. на межбанке. В то же время финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин добавляет, что такая стабильность временная.

«Предложение валюты выросло, но надолго ее не хватит. Импорт растет, а частные переводы падают. Это создает давление на гривну, которое отложено во времени», — отмечает эксперт.

Украинцы скупают валютные облигации — о чем это свидетельствует

Эксперты отметили и еще одну тенденцию осеннего рынка, а именно заинтересованность населения облигациями внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ). Как отмечает Андрей Шевчишин, в октябре 2025 украинцы активно вкладывали деньги именно в ценные бумаги.

«Общий портфель ОВГЗ, которыми владеет население, превысил 105 млрд грн, что на 3,4% больше, чем месяцем ранее. С начала года украинцы увеличили свои инвестиции в гособлигации на 27,4 млрд. грн. (плюс 35%)», — отмечает финаналитик.

Однако в октябре граждане предпочли валютные ОВГЗ из-за опасений девальвации гривны. Объем таких вложений вырос на 2,48 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем прирост гривневых облигаций (1 млрд грн). Кстати, среди владельцев валютных бумаг есть даже президент Украины. Но несмотря на интерес к валютным ОВГЗ, украинцы остаются осторожными в финансовых решениях. Многие предпочитают хранить часть средств в наличной валюте, особенно на фоне растущих импортных расходов и сокращения объемов экспорта. Ведь эти факторы формируют дефицит валюты в стране.

Дефицит валюты оказывает давление на гривню

Несмотря на регулярные поступления внешней помощи курс гривни остается под заметным давлением. По данным аналитиков, в сентябре 2025 года экспорт товаров из Украины составил 2,97 млрд долларов, в то время как импорт вырос до 7,97 млрд долларов. Следовательно, торговый дефицит достиг исторического максимума в 5 млрд долларов.

Это означает, что валюта активно «утекает» из страны через оплату импорта, в то время как валютных поступлений становится меньше. Частично ситуацию удерживают внешние финансовые вливания, объем которых до конца года может достичь 15 млрд долларов, однако эти средства преимущественно направляются на социальные расходы, а не стабилизацию курса.

Дополнительное давление создает уменьшение денежных переводов от украинцев за границей. В сентябре они сократились на 3,9%, а с начала года уже на 12,6%, до 6,3 млрд долларов. Это еще один фактор, ослабляющий валютную подушку и уменьшающий возможности для поддержания стабильного курса гривны.

Каким будет курс к новому году и что делать украинцам

Учитывая текущие тенденции на валютном рынке, в частности сезонный рост импорта, социальные выплаты и активное присутствие НБУ на валютном рынке, эксперты ожидают, что курс гривны до конца года будет оставаться относительно стабильным, хотя давление на него будет сохраняться.

Поэтому до конца года, при активном сдерживании НБУ колебания на межбанке, курс доллара будет расти постепенно и без резких скачков. Большинство же прогнозов сходятся на том, что к новогодним праздникам доллар будет находиться в пределах 42-43 грн, а евро будет держаться на отметке около 49-50 грн. В то же время эксперты не исключают незначительного ослабления гривны в начале 2026 года (если сезонный спрос на валюту вырастет быстрее, чем ее предложение), а также не советуют сейчас покупать валюту «на все».

Для сохранения сбережений целесообразно рассматривать валютные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). С учетом государственных гарантий, их доходность в валюте выше, чем по депозитам, а риски минимальны.

Если речь идет о больших покупках или путешествиях, покупка валюты сейчас выглядит рациональным решением, пока доллар остается ниже отметки 43 грн.

По мнению Дмитрия Чурина, идея держать часть сбережений в иностранной валюте рациональна.

«Это помогает сохранить покупательскую способность капитала и снизить риски, связанные с колебаниями гривны и инфляцией. Такая диверсификация создает основу более сбалансированного управления личными финансами», — объясняет он.

