Покупатель в Ливане отказался от украинского зерна: в посольстве Украины сообщили о причине

Покупатель в Ливане отказался от украинского зерна, которое первым выехало из порта с начала полномасштабной войны России против Украины.
Ливанский покупатель отказался покупать украинскую кукурузу из-за длительного срока доставки.
Об этом сообщает посольство Украины в Ливане.
"Согласно информации, предоставленной отправителем украинского зерна на борту Razoni, покупатель в Ливане отказался принимать груз из-за задержки сроков доставки (более 5 месяцев). Следовательно, отправитель сейчас ищет другого покупателя, чтобы разгружать свой груз либо в Ливане, либо в любой другой стране", — говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 1 августа, из Одесского порта "зерновым коридором" вышло первое судно Razoni. На его борту 26 тыс. тонн кукурузы. Оно вышло из порта "Одесса" под флагом Сьерра-Леоне.
Согласно заключенному в Стамбуле соглашению, 27 июля в Черном море возобновили работу порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный".
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