Политолог Сазонов рассказал об очередной атаке против сетей АЗС "БРСМ-Нефть", Avantage-7 и Motto

Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов заявил в своем Facebook об очередной кампании "черного пиара" против известных сетей АЗС. По мнению Сазонова, автором информационной атаки является директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Среди причин – конкурентная борьба, потому что под ударом оказались сети АЗС, продающие горючее по ценам ниже конкурентов, — объясняет политолог.

"Зачем этим занимается Сергей Куюн – не знаю. В сети видел записи, где он требует от сети БРСМ $15 тыс. в месяц за прекращение нападок на сеть", – отметил политолог.

Напомним, речь идет об аудиозаписи разговора, ранее обнародованном «5 каналом». Тогда во время телефонного разговора директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн требовал у одного из руководителей сети заправок "БРСМ-Нефть" $15 тыс. в месяц как плату за отсутствие негативных публикаций.

По мнению Сазонова, сама тема новостей «от Куюна» относительно уровня уплаты налогов разными компаниями надумана:

"Ссылки в однотипных новостях в большинстве своем ведут на эксперта топливного рынка Сергея Куюна. Я время от времени читаю его материалы. Но оценка налоговой ситуации меня несколько удивила. Понятно, что если продаешь бензин по 58,99 грн, то налоги должны быть выше, чем в тех заправок, которые продают его по 50,00 грн. Чем выше цена – тем больше налоги. Простая математика", – написал Сазонов.

Он добавил, что разные сети АЗС работают в разных сегментах рынка – кто-то в премиум сегменте, а кто-то – в эконом. Такая информационная кампания против известных сетей АЗС воспринимается как обычная конкурентная борьба на рынке, которая не должна отвлекать потребителей от главного качества топлива, — считает политолог.