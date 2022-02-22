Полная остановка "Северного потока-2": Зеленский высказался о санкциях против РФ

Президент просит о поддержке.

Санкции против Российской Федерации по признанию "независимости" "ЛНР" и "ДНР" должны включать и газопровод "Северный поток-2".

Об этом на брифинге с эстонским лидером Аларом Карисом заявил президент Владимир Зеленский.

Президент призвал к принятию санкций "за очередной акт агрессии против Украины". По его словам, речь идет о полной остановке российского газопровода "Северный поток-2".

"Европа и мир не могут допустить повторения таких трагических ошибок, которые были в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока-2". Кроме того, Украина как иногда нуждается в усиленной поддержке партнеров. об оборонозлотности Украины и экономической поддержке", — подчеркнул президент.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Путин также поручил ввести в ОРДЛО русские войска.

Мир осуждает действия главы Кремля. Лидеры стран выражают свою поддержку Украине и заявляют о необходимости санкций.

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