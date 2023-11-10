Полный переход экономики Украины на "военные рельсы" невозможен: Данилов назвал причину

Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что полный переход экономики на "военные рельсы" возможен только в авторитарных государствах вроде бывшего СССР.

Об этом он говорил в эфире Украинского Радио.

"Когда начинают использовать словосочетание "переход экономики на военные" рельсы", то следует осознать, что это не совсем корректная вещь. Если бы мы жили в СССР, где все предприятия были государственной формой собственности, где была совсем другая система государственного управления, была замкнутая система [об этом можно было бы говорить]... Перейти на военные рельсы [в Украине] физически невозможно", — пояснил Алексей Данилов.

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По его словам, обеспечение ВСУ боеприпасами, ракетами и бронетехникой происходит силами государства в тесном сотрудничестве с частными предприятиями, в том числе в коллаборациях с производителями из других стран.

"Уже есть совместные предприятия, производящие те или иные средства, в том числе и не только на территории нашей страны, а за ее пределами", — добавил Данилов.

Он, в частности, привел пример производства морских дронов, являющихся продуктом частной компании.

“Когда вы узнаете, кем до этого работал человек, создавший эту компанию, вы будете очень удивлены. Он не имел никакого отношения ни к морю, ни к транспортным средствам. Но способность украинцев позволяет нам быстро делать очень сложные вещи”, — отметил Алексей Данилов.

Напомним, 12 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, одним из главных вопросов которого было обеспечение ВСУ оружием украинского производства.

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