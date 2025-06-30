Полный запрет на российскую сталь и руду в ЕС лишит РФ более 10 млрд евро выручки – эксперт

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Об этом заявил президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков, выступая на международной конференции Fair play в Киеве, которую организовал Офис президента. Участие в ней принимали президент Владимир Зеленский, председатель ОП Андрей Ермак, Министр иностранных дел Андрей Сибига, специальный посланник ЕС по вопросам выполнения санкций в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины Дэвид О'Саливан.

Каленков подчеркнул, что металлургический сектор РФ является одним из самых больших доноров российского бюджета после энергетики. Металлургия обеспечивает более 5% ВВП России и имеет мощный мультипликативный эффект – по имеющимся данным, одно место в металлургии обеспечивает 8,5 мест в сопредельных отраслях. Более того: предприятия российской металлургии изготовляют специализированную сталь для военно-промышленного комплекса РФ, в том числе трансформаторную, используемую в производстве военной техники и ракет.

«Трудно представить функционирующий ВПК РФ без успешно работающей металлургии. Поэтому санкционная политика в этой сфере очень важна», – подчеркнул он.

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Он также напомнил, что в марте 2022 года Евросоюз, США и Великобритания начали вводить санции против российской металлургии. Но Кремль избегает полного запрета благодаря отсрочкам и исключениям, которые пролоббировали отдельные страны-члены ЕС. В частности, из-за позиции Бельгии в 2022 году санкции не включали полный запрет на импорт российской стали, а из-за позиции Чехии в 2023 году разрешение на импорт слябов из РФ было продлено по меньшей мере до 2028 года.

Ключевую роль в этом процессе играют именно филиалы российских металлургических компаний в Европе, поскольку именно они являются основными потребителями дешевых полуфабрикатов из РФ. чугун и слябы К тому же российские производители сознательно манипулируют информацией о возможности заменить полуфабрикаты из России продукцией из любой другой страны.

"Мы столкнулись с тем, что правительства отдельных европейских стран принимают решение о необходимости отсрочки санкций на основе информации от российских лоббистов, которая не соответствует действительности", - отметил Каленков. Он вспомнил, что в 2023 году они убедили чешское министерство экономики в технической невозможности сменить поставщика слябов, хотя это не было правдой.

"Мы можем совместно найти решение, чтобы компании в ЕС не становились заложниками российских олигархов. Это лежит не только в плоскости санкций, но и в плоскости торговой политики", - отметил Каленков, по мнению которого надо не только вводить санкции против российской стали, но и обращаться к механизмам торговой защиты. агрессию против Украины.

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Ранее уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что российские предприятия ГМК напрямую поддерживают ВПК агрессора, и призвал ЕС усилить санкции против металлургического комплекса РФ.