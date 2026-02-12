Российская нефть / © Getty Images

По состоянию на 10 февраля на танкерах в отрытом море находилось около 143 млн баррелей российской нефти. Это примерно половина месячной добычи нефти в РФ.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Большинство танкеров, которые превратились в плавучие хранилища, курсируют возле портов вблизи российского, индийского и китайского побережья или в зонах, используемых для перевалки нефти с судна на судно, например, возле Малайзии, сообщает издание со ссылкой на ведущего аналитика Vortexa по нефтяному рынку Китая Эмму Ли.

По ее словам, «сроки реализации этих баррелей во многом будут зависеть от уровня скидок, которые предлагают потенциальные покупатели». Для Urals в портах загрузки они достигли рекордных $27,3 за баррель.

Дополнительным негативным фактором для государства-агрессора стал вступивший в силу в январе запрет ЕС на импорт топлива, произведенного из российской нефти, обращает внимание Марк Эспозито, старший аналитик по морским перевозкам нефти в S&P Global Energy.

По его словам, это создает эффект домино, «двойной удар», который подрывает продажи не только сырья, но и нефтепродуктов, получаемых из него.

Янис Клюге, эксперт по российской экономике из Немецкого института международных отношений и безопасности, считает, что такая ситуация может повлиять на отношение российских властей к войне.

«Я не думаю, что из-за этого они будут стремиться к мирному соглашению, но они могут решить снизить интенсивность боевых действий, сосредоточиться на определенных участках фронта и замедлить ход войны. Такой будет их реакция, если война станет слишком дорогой», — предположил эксперт.

Напомним, накануне четвертой годовщины вторжения в Украину доходы России от экспорта нефти и газа обвалились до невиданных годами минимумов.