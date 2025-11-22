Половина пенсии может исчезнуть: какой фактор приводит к уменьшению выплат

Пенсия / © iStock

Формулы, применяемые в Украине для перерасчета пенсий, приводят к потере части средств. В неких вариантах показатель доходит до 50%. Об этом рассказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью Новости.LIVE.

По словам Гетманца, пенсионную систему необходимо реформировать, поскольку она не сопоставима с реальными потребностями людей.

Гетманцев подчеркнул, что когда человек выходит на пенсию, то для перерасчета выплаты применяют коэффициент к средней заработной плате за последние 3 года, который еще привязывается к тому или иному региону. Соответственно финансовая база гораздо меньше, чем реальная зарплата.

«Общее правило гласит, что пенсия должна составлять 40% от зарплаты. Но у нас такого почти нет, потому что для этого нужно проработать 40 лет. У нас средний стаж — от 30 до 40 лет, и как правило этот показатель меньше. Как результат, пенсионная выплата не достигает этих 40% даже по определению», — подчеркнул он.

Глава комитета ВРУ добавил, что в случае индексации пенсионер теряет до 50%, потому что перерасчет осуществляется неправильно.

Изменение условий выхода на пенсию

В Законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», опубликованном на сайте ВРУ, говорится, что обновлены требования к страховому стажу, что дает право украинцам получать пенсию.

Новые нормы предполагают, что в 2026 году условия выхода на пенсию изменят. Те граждане, которые в 60 лет будут иметь только 32 года стажа, не смогут выйти на заслуженный отдых.

