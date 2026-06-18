Половина украинских АЗС недоливают бензина своим клиентам — экспертиза

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Эксперты Института потребительских экспертиз провели масштабную проверку украинских заправок с целью проверить текущее положение дел. В этот раз «под прицел» попал наиболее популярный бензин А-95.

Контрольные образцы были отобраны как в сетях премиальных брендов (ОККО, AMIC, UKRNAFTA, PARALLEL, KLO, SOCAR), так и в сетях, позиционирующих себя как дискаунтеры (AVANTAGE 7, BVS, БРСМ-НЕФТЬ, MARSHALL, VST, 24/7, . Также специалисты проверили и небольшие региональные сети, популярные в своих городах (PROLUX, AERO 8, EURO 5 (Киевская обл.), ENERGY PLUS, ESKO). Далее образцы были доставлены в аккредитованную лабораторию на измерения.

Ключевые результаты исследования:

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50% (!) проверенных сетей отпускают горючее с нарушением допуска фактического отпуска, то есть зафиксировано недолив;

Около 20% сетей работает в пределах допустимых параметров, но «на грани» действующих допусков;

Почти 30% исследованных сетей продают горючее точно по чеку или «с запасом», то есть зафиксирован перелив.

В «зеленой» зоне сетей, имеющих «запас» — 6 сетей. Сеть AMIC отличилась «бонусом» для своих клиентов — здесь зафиксировано 0,05% перелива, то есть 4 копейки экономии на литре для автомобилистов. Не отстала и столичная премиальная сеть KLO — здесь вообще «дарят» 0,60%, то есть по цене стелы это 44 копейки минус из стоимости. Такая точность свидетельствует о постоянном контроле калибровки колонок и соответствующей их поверке.

В сетях PARALLEL и UKRNAFTA также отпускают А — 95 с «переливом», соответственно, на 37 и 11 коп. на литре. Также отпускают в бак больше, чем уплачено, в сетях AVANTAGE 7 (0,45% или 33 коп./л.) и ОККО (0,25% или 20 коп./л.).

А вот группа аутсайдеров на этот раз просто беспрецедентна. Более чем разрешенные 0,5% горючего недоливают своим клиентам целых девять сетей, то есть половина всех проверяющих. Недополучат «девяносто пятый» автовладельцы в сети MARSHALL — здесь недостача составила рекордные 2 грн. 37 коп. на литре! Серьезный недолив также зафиксирован в сети БРСМ-НЕФТЬ (1 грн. 49 коп./л). Недополучат горючее клиенты и в сетях BVS (62 коп./литр), VST (1 грн. 24 коп./литр), MANGO (1 грн. 34 коп./литр).

По словам Директора Института Юрия Бархатца, ситуация с недоливом стремительно набирает обороты. Падение проливов и маржи заставляет владельцев определенных сетей, особенно по низким ценам, идти к дополнительным методам заработка. А вот для автовладельцев это потери сотни миллионов гривен в год.

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