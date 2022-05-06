Польша будет пропускать в Украину грузовики с топливом без разрешений - МИУ

Польша будет пропускать в Украину грузовики с топливом без разрешений - МИУ

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

“Ракетные удары россии по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Цель команды Министерства инфраструктуры в этих условиях – полная либерализация международных грузовых перевозок для решения этой проблемы”, - цитирует слова министра пресс-служба МИУ.

Кубраков подчеркнул, что новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики.

Он также отметил, что Мининфраструктуры в дальнейшем продолжит работу по упрощению грузовых перевозок и созданию максимально простых и понятных правил для перевозчиков необходимых для Украины грузов.

Для безразрешительного въезда на территорию Польши перевозчикам топлива необходимо пройти регистрацию путем заполнения формы. Ее нужно заполнить не позже, чем за сутки до пересечения границы.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков ранее заявил, что до конца мая Еврокомиссия может ратифицировать решение по либерализации рынка автомобильных перевозок, что для украинских автоперевозчиков будет означать снятие всех ограничений.

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