Польша должна увеличить квоту для украинских перевозчиков и расширить время работы служб на границе - СМИ

Украина призывает увеличить квоту разрешений на въезд украинских автоперевозчиков в Польшу.

Существующие ограничения отрицательно влияют на экспорт продукции украинских компаний не только в Польшу, но и на рынки других стран ЕС, при этом страдают от этого как мелкие производители, так и крупные корпорации.

Об этом пишет польский портал Рынок инфраструктуры.

Недавно Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что не согласится на увеличение квоты разрешений для украинских транспортных компаний на обслуживание грузов в Польшу и для транзитных перевозок, пишет издание. В 2021 году квота составила 160 тыс. разрешений.

Такое же количество разрешений планируется предоставить в 2022 году, в то время как до 2018 года действовала квота на 200 тыс. разрешений, с возможностью увеличения еще на 60 тыс. по необходимости. В 2018 году Польша планировала сократить квоту до 130 тыс., Украине удалось договориться о 160 тыс., которая действует с 2019 года с дополнительным лимитом на 5-10 тыс. в 2019-2020 гг. В 2021 году доплимита не было, всю квоту выбрали в августе. Заявка на 34 тыс. дополнительных разрешений была отклонена.

"В 2015 году мы подписали соглашение об Ассоциации с Европейским Союзом, по которому ни одна из сторон не может препятствовать доступу для своих партнеров как на свой рынок, так и на рынок ЕС", - говорит в интервью порталу замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

Основным аргументом польской стороны было создание очередей на пограничных переходах. "Украинцы представили польскому министерству проекты модернизации подъездных путей к переходам и железнодорожных путей, идущих в сторону Польши; они могли частично разгрузить автомобильный транспорт", - пишет издание.

Также Украина предлагала создать комиссию по улучшению проходимости на границах, но Польша отклонила это предложение. Хотя для сокращения времени прохождения границ есть потенциал: например, за счет увеличения рабочего времени польских ветеринарных служб, которые работают на пограничных пунктах только с 8:00 до 18:00 в рабочие дни.

"Ограничения влияют не только на торговлю с Польшей, но и с другими странами Евросоюза. 46% перевозок осуществляются из Украины в Польшу. Но также через Польшу проходят маршруты в еще 12 стран. Сейчас у нас проблема с доставкой товаров во все эти страны. Создан рыночный барьер", - сказал Найем. При этом проблемы испытывают и крупные международные концерны, в т.ч. Carlsberg, Coca-Cola или PepsiCo, Makro Cash and Carry, которые не могут забрать свою продукцию из Украины.

Правительство Украины заявляет, что после изменений в 2014 году страна выбрала западный путь развития и стремится укреплять свои связи с Европейским Союзом, что должно быть в интересах обеих сторон. "Таким образом, введение таких ограничений движения смертельно опасно для нашей экономики", - цитирует издание Найема. Он добавил, что до сих пор было возможно увеличивать товарооборот Украины с ЕС каждый год, но с транспортным барьером сохранение этой тенденции становится все сложнее и может в дальнейшем оказаться невозможным.

"Мы готовы к переговорам и компромиссам. Мне показалось бы странным, что польская сторона может ограничить наш доступ к своему рынку, но почему эти ограничения должны влиять на торговлю со всем ЕС? Ситуация нам непонятна", - говорит Найем. Он также сказал, что ввиду дружественной политики Польши во многих других областях, ограничения в области транспорта, вероятно, являются результатом недоразумения, а не политической воли.