Польша готова добывать газ на западе Украины и создать "энергетические мосты" — Моравецкий

Это необходимо, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России.

Польша готова присоединиться к добыче газа на западе Украины и создать энергетические мосты между украинскими АЭС и городами этого государства.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет "Укринформ".

Моравецкий во время конференции "E23: PL for UA – Польско-украинское партнерство по развитию энергетической безопасности будущего" заявил, что Польша заинтересована в развитии энергетического сотрудничества для того, чтобы стать независимым от российских энергоносителей.

"Нас уже сегодня приглашают в общие геолоразведочные и проекты по добыче в Украине. Конечно, там должен наступить мир, но такие проекты возможны. Переговоры касаются разных сфер, в том числе газоразведки на западе Украины", — сообщил Моравецкий.

Также он добавил, что существует идея создания "энергетических мостов": Жешув-Хмельницкая АЭС и Холм-Ровенская АЭС.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с польской делегацией. В ее состав вошли государственный секретарь Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач, министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк и член Совета министров Польши Михал Дворчик. На встрече поднимались вопросы оборонной поддержки, европейской и евроатлантической интеграции и участия Польши в восстановлении Украины.

Читайте также: