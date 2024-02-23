Польша хочет ввести запрет на еще ряд украинских продуктов: что в списке

Речь идет об укоре, мясе птицы, яйцах, замороженной малине, яблочном соке, подсолнечном и рапсовом масле.

Из-за потерь, понесенных польскими фермерами, устроив вследствие этого блокаду на границе, Польша намерена "защитить свой рынок" от еще некоторых украинских продуктов.

Заявление об этом сделал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, фермеры из Польши и других стран ЕС не могут выдержать конкуренции.

"Из-за чрезмерного открытия территории Европейского Союза для притока товаров из Украины, наибольшие потери понесли польские фермеры. Нет сомнений, что Украине нужно помочь, но открытие для импорта сельхозпродукции в ЕС не может быть таким, как сейчас ", — заявил он.

В польском правительстве предлагают ввести существенные ограничения на поступление чувствительных товаров из Украины, включая детальный и даже ограничительный контроль на границе.

Основным требованием протеста польских митингующих остается чрезмерное поступление агропродовольственной продукции из Украины на польский рынок и падение рентабельности сельскохозяйственного производства.

" Наша общая цель — сильное польское и европейское сельское хозяйство, способное обезопасить себя от недобросовестной конкуренции и решений, не учитывающих специфику сельскохозяйственного производства", — сказал он.

Блокада на границе с Польшей – что известно есть

По состоянию на утро 23 февраля на границе с Польшей продолжается блокировка польскими фермерами движения грузовых транспортных средств на шести КПП. В очередях – на территории соседней страны стоят более 2400 грузовиков.

В Еврокомиссии продолжаются поиски компромиссного решения, которое согласовало бы поддержку экономики Украины, включая ее агросектор, и защиту чувствительных секторов европейского рынка.

По словам эксперта, блокирование и нарушение логистики приведут к ухудшению экономического положения и снижению доходов поляков, задействованных в логистических цепочках или обслуживающих транзит.

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