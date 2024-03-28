Польша и Украина близки к соглашению по агропродукции – Reuters

Соглашение между Польшей и Украиной должно содержать четко определенные качественные и количественные квоты на продукты, которые могут оставаться на территории Польши.

Варшава и Киев близки к соглашению по импорту сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом заявил лидер парламентской фракции проправительственной Польской крестьянской партии Кшиштоф Пащик, пишет Reuters.

"Я думаю, что можно будет сегодня-завтра сделать так, чтобы то, что иногда называют транзитом, на самом деле стало транзитомом. Я оптимистично настроен по результатам", — сказал Пащик.

Он заявил, что соглашение между Польшей и Украиной должно содержать четко определенные качественные и количественные квоты на продукты, которые могут оставаться на территории Польши.

"Это цель, которой можно достичь", — добавил Пащик.

Напомним, в Варшаве состоялась встреча польского и украинского правительств, во время которой планировалось подписание протокола разногласий. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Анджей Шейн, пишет PAP.

По словам дипломата, на встрече в Варшаве речь шла о вопросах экономики и военной сферы, в то же время страны должны записать некоторые разногласия, которые отличают два правительства.

"Основными станут вопросы вооружений, вопросы экономического сотрудничества, в частности сельского хозяйства, а также поиски решения насущных по состоянию на сегодняшний день вопросов", — пояснил Шейна.

В последнее время отношения Польши и Украины ухудшились, в частности, из-за протестов польских фермеров, выступивших против экспорта украинского зерна. В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские беженцы прибавили в польский ВВП от 1% до 3% ежегодного роста.

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