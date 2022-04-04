Польша, Латвия, Литва и Эстония готовятся начать транспортную изоляцию России и Белоруссии

Польша, Латвия, Литва и Эстония готовятся начать транспортную изоляцию России и Белоруссии

Через границы больше не будут поставлять товары в РФ и Беларусь.

Польша, Латвия, Литва и Эстония в течение 48-72 часов планируют ввести полную транспортную изоляцию России и Беларуси из-за войны против Украины.

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Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

По словам Наема, еще на прошлой неделе Украина официально обратилась в эти государства с просьбой прекратить транспортное сообщение с Россией и Беларусью из-за войны против Украины.

"Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата. В случае принятия положительного решения границы с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, а значит автосообщения и все транспортные перевозки станут невозможными", — написал Наем.

Напомним, украинская разведка опубликовала поименный список российских оккупантов, причастных к массовым убийствам в Буче Киевской области.

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