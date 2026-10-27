Молдова предлагает Украине транзит / © Фото из открытых источников

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Молдова предлагает украинским компаниям расширить экспортные маршруты и использовать ее железнодорожную инфраструктуру для поставок товаров в Румынию и другие страны Балканского региона.

Премьер-министр Василий Тофан также прокомментировал решение предоставить Украине 50% скидку на транзит грузов по молдавской железной дороге, сообщает Европейская правда.

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По словам главы молдавского правительства, железнодорожная инфраструктура его страны может стать для Украины важным транспортным мостом на рынки Румынии и Балкан.

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Тофан отметил, что украинские предприниматели традиционно сосредотачивают внимание на польском направлении, однако Румыния также имеет значительный экономический потенциал.

«Я знаю, что украинские предприниматели сфокусированы в Польше. Но Румыния — экономика по ВВП более 480 млрд долларов, с которой нас в Молдове объединяют общий язык, инфраструктура и экономические связи», — отметил премьер-министр.

Он добавил, что в настоящее время в Румынию направляется около 30% молдавского экспорта. По его мнению, это направление может оказаться перспективным и для украинских производителей.

«Это могут быть также товары украинских компаний», — подчеркнул Тофан.

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Отдельно премьер-министр прокомментировал решение Молдовы предоставить Украине 50% скидку на транзит грузов по железной дороге. Он признал, что этот шаг был непростым для страны, также сталкивающейся с бюджетными ограничениями, потребностями собственных аграриев и проблемами железнодорожной инфраструктуры.

«Это решение было непростым. У нас тоже есть бюджетные ограничения, интересы собственных фермеров, проблемы с железной дорогой», — объяснил глава правительства.

В то же время, он подчеркнул готовность Молдовы углублять сотрудничество с Украиной и развивать общие транспортные возможности.

«Но дружба проверяется не заявлениями, а решениями. И мы готовы работать вместе над лучшей инфраструктурой, быстрой границей, новыми логистическими маршрутами», — отметил Тофан.

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Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны и возложило ответственность за инцидент на Россию.

Мы ранее информировали, что российский дрон атаковал у границы с Молдовой — по пограничному переходу.

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