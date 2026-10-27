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Польша — не единственный путь: Украине предлагают железнодорожный мост в Румынию и Балканы
По словам главы молдавского правительства, железнодорожная инфраструктура его страны может стать для Украины важным транспортным мостом.
Молдова предлагает украинским компаниям расширить экспортные маршруты и использовать ее железнодорожную инфраструктуру для поставок товаров в Румынию и другие страны Балканского региона.
Премьер-министр Василий Тофан также прокомментировал решение предоставить Украине 50% скидку на транзит грузов по молдавской железной дороге, сообщает Европейская правда.
По словам главы молдавского правительства, железнодорожная инфраструктура его страны может стать для Украины важным транспортным мостом на рынки Румынии и Балкан.
Тофан отметил, что украинские предприниматели традиционно сосредотачивают внимание на польском направлении, однако Румыния также имеет значительный экономический потенциал.
«Я знаю, что украинские предприниматели сфокусированы в Польше. Но Румыния — экономика по ВВП более 480 млрд долларов, с которой нас в Молдове объединяют общий язык, инфраструктура и экономические связи», — отметил премьер-министр.
Он добавил, что в настоящее время в Румынию направляется около 30% молдавского экспорта. По его мнению, это направление может оказаться перспективным и для украинских производителей.
«Это могут быть также товары украинских компаний», — подчеркнул Тофан.
Отдельно премьер-министр прокомментировал решение Молдовы предоставить Украине 50% скидку на транзит грузов по железной дороге. Он признал, что этот шаг был непростым для страны, также сталкивающейся с бюджетными ограничениями, потребностями собственных аграриев и проблемами железнодорожной инфраструктуры.
«Это решение было непростым. У нас тоже есть бюджетные ограничения, интересы собственных фермеров, проблемы с железной дорогой», — объяснил глава правительства.
В то же время, он подчеркнул готовность Молдовы углублять сотрудничество с Украиной и развивать общие транспортные возможности.
«Но дружба проверяется не заявлениями, а решениями. И мы готовы работать вместе над лучшей инфраструктурой, быстрой границей, новыми логистическими маршрутами», — отметил Тофан.
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Мы ранее информировали, что российский дрон атаковал у границы с Молдовой — по пограничному переходу.