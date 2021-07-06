Польша нуждается во все большем количестве рабочих из Украины, но ситуация может измениться

Польша нуждается во все большем количестве рабочих из Украины, но ситуация может измениться

Польская промышленность побила рекорд роста за последние 20 лет.

Согласно последним исследованиям PMI (Purchasing Managers 'Index, международный экономический индикатор финансовой активности бизнеса), производственный сектор Польши рекордно растет второй месяц подряд, а объем производственных незавершенных заказов вырос до беспрецедентной степени. На рынке Польши сейчас очень много вакансий для украинцев. Но ситуация вскоре может начать меняться.

Так, в июне индекс PMI в польской промышленности не только превзошел прогнозы, но и достиг самого высокого уровня в истории — до 59,4 пункта. Новые заказы увеличиваются очень быстрыми темпами, стимулируя рост производства, занятости и закупочной активности.

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В свою очередь Аналитический центр Gremi Personal, используя данные из открытых экономических источников, так же отмечает, что июньские продажи в основном базировались на внутреннем рынке, но и зарубежные контракты также сильно выросли. Занятость в промышленности растет 10-й месяц подряд и высокими темпами с апреля 2017 года. Закупочная активность польских производителей — самая высокая с мая 2004 года.

"Активность промышленных компаний в найме рабочей силы является самой высокой за последние несколько десятков лет. Соответственно польские агентства по трудоустройству испытывают увеличение запроса со стороны предпринимателей, которым нужно все больше рабочей силы. На это влияет так же: высокий сезон, ослабление карантина, размораживания работы нескольких отраслей, в том числе HoReCa ", — утверждает Евгений Кириченко, владелец компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Он отмечает, что на рынке Польши сейчас очень много вакансий для украинцев. Однако, экономическая ситуация может начать меняться уже в сентябре, когда европейские страны введут новые ограничения, вызванные очередной мутацией вируса COVID-19. Польское правительство уже вернуло обязательства отбывать карантин для иностранцев из-за пределов Шенгенской зоны, что значительно удлиняет процесс приема и приезда рабочих из Украины.

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