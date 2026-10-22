Польша планирует изменить правила выплат украинским беженцам: что известно

Польша / © Pexels

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В Польше готовят изменения в программу «800 Плюс», согласно которой родители, в том числе украинские беженцы, получают 800 злотых ежемесячно на каждого ребенка — около 9,2 тысяч гривен. Правительство планирует отказаться от ежегодной повторной подачи заявлений, если обстоятельства в семье не изменились.

Об этом сообщает Gazeta Prawna. Соответствующие изменения Закона о государственной помощи в воспитании детей готовит Министерство по делам семьи, труда и социальной политики Польши.

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«800 Плюс» в Польше: когда заработает автоматическое продление выплат

Новые правила планируют ввести с 1 июня 2027 года — начала расчетного периода выплат на 2027/2028 годы.

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Родители или опекуны должны ежегодно подавать заявление в Управление социального страхования (ZUS), чтобы продолжить получение помощи. По предложенным изменениям, ZUS автоматически будет продолжать право на выплаты на основании данных, предоставленных семьей ранее, если ее обстоятельства не изменились.

В Министерстве по делам семьи, труда и социальной политики Польши объясняют, что нововведение должно уменьшить бюрократию и сэкономить время родителей.

«Государство должно облегчать жизнь семьям, а не увеличивать их бремя. Поскольку мы знаем, что дети все еще имеют право на помощь, нет никакой причины требовать от родителей ежегодно заполнять одну и ту же форму. Это изменение экономит им время и уменьшает ненужную бюрократию», — подчеркнула замминистра Александра Гаевская.

Автоматизация также должна снизить нагрузку на работников ZUS, которым придется вручную прорабатывать меньше однотипных заявлений.

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Кому нужно будет подавать заявление на «800 Плюс»

Автоматическое продление выплат «800 Плюс» не будет отменять необходимости подавать новое заявление в редких случаях. По данным Министерства по делам семьи, труда и социальной политики Польши, обратиться в ZUS нужно будет, в частности, если:

в семье родился ребенок;

семья вернулась в Польшу из-за границы и оформляет помощь;

выплаты на ребенка оформляют впервые.

Как объясняет Министерство по делам семьи, родители также должны сообщать ZUS об изменениях, которые могут повлиять на право получать пособие, а также об изменении персональных данных. Так что автоматическое продление не означает, что семьям больше не нужно следить за актуальностью информации, на основании которой назначаются выплаты.

Напомним, ранее Польша предложила существенно повысить финансовые требования к иностранцам во время въезда в страну. Согласно проекту постановления, для пребывания продолжительностью до четырех дней нужно будет иметь не менее 1000 злотых вместо нынешних 300 злотых.

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