Польша угрожает "закрыть" границу с Украиной из-за зерна: что известно

В Польше заявили, что будут защищать своих фермеров.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет открывать границу для украинского зерна после 15 сентября. Он пригрозил, что если Еврокомиссия не продлит запрет, то Польша самостоятельно "закроет" эту границу.

Об этом пишет польское издание РАР.

Согласно решению Еврокомиссии, Польша 15 сентября должна снова открыть границу с Украиной для импорта зерновых.

"Я хочу четко заявить от Министерства сельского хозяйства Республики Польша, что мы не откроем эту границу. Или Европейская комиссия согласится разработать... регламент, который продлит этот запрет, или мы это сделаем сами", – сказал Моравецкий.

Он добавил, что "Польша делает это не против Украины, а таким образом защищает своих фермеров".

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает принять меры по упрощению экспорта украинской сельхозпродукции после остановки Россией "зернового соглашения".

В ночь на 19 июля в результате российских ракетных обстрелов в порту Черноморска было уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которые должны были быть отправлены "зерновым коридором" еще два месяца назад.

По словам президента Зеленского, Россия уничтожила предназначавшееся для Китая зерно.

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