Польша упрощает трудоустройство для иностранцев: обнародован список дефицитных профессий

Трудоустройство украинцев в Польше

Польша разработала инициативу, призванную упростить доступ иностранных работников к рынку труда из-за существенного дефицита кадров. Министерство семьи, труда и социальной политики (MRPiPS) представило проект постановления, включающий список из 329 профессий, объединенных в 37 основных групп. Именно по этим специальностям иностранцы смогут быстрее и легче получить разрешения на работу и соответствующие визы.

В министерстве ожидают, что это решение ускорит процедуры легализации и поможет работодателям оперативно закрывать вакантные позиции. Обоснование нововведения базируется на статистике за первое полугодие 2025 года: при 33 000 зарегистрированных безработных в этих сферах было открыто 29 000 вакансий, а количество выданных документов для легализации иностранцев превысило 100 000. высоким.

Кто попал в список

Среди ключевых сфер, где ощущается наибольшая нехватка персонала, выделяют технические и медицинские профессии. В список попали:

Инженеры (технологи, механики, электрики и строители).

Медицинские работники: врачи на разных этапах специализации, медсестры и акушерки.

Образование: преподаватели иностранных языков и ассистенты педагогов.

IT-сектор: программисты, разработчики и администраторы баз данных.

Технические специалисты: операторы энергетического оборудования, кровельщики, сантехники и трубопроводники.

Транспорт: водители автобусов и трамваев.

Полный список здесь.

Тенденции на рынке труда

Официальная статистика подтверждает тенденцию роста количества иностранных работников в стране. К концу декабря 2025 года в Польше легально работали и имели страхование почти 1,29 млн иностранцев, что на 96 000 больше, чем годом ранее. Граждане Украины остаются самой многочисленной группой — их количество в польском реестре застрахованных лиц к концу 2025 года достигло 857 000 человек.

Проект польского постановления должен официально вступить в силу через 14 дней после публикации в Журнале законов.