Польша временно запретила импорт украинских продуктов: что вошло в список

Решение было введено с целью защиты польского аграрного рынка.
Правительство Польши решило запретить импорт украинской сельскохозяйственной продукции, по меньшей мере, до 30 июня 2023 года. В перечень запрещенных продуктов вошли зерновые, молоко, яйца, мясо, мед и продовольствие.
Соответствующее распоряжение правительства на Twitter опубликовал министр развития и технологий Вальдемар Буда.
Всего в документе – 18 пунктов, указывающих на запрет импорта конкретного продовольствия.
Среди запрещенных товаров на ввоз из Украины:
- зерновые
- сахар
- сухой корм
- семена
- хмель
- лен и конопля
- фрукты и овощи
- переработанная плодоовощная продукция
- вина
- говядина и телятина
- молоко и молочные продукты
- свинина
- баранина и козлятина
- яйца
- мясо птицы
- этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения
- продукты пчеловодства
Комментируя решение польского правительства, глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова решить вопрос с украинским импортом на уровне межгосударственного соглашения.
По его словам, несмотря на то, что Варшава остается неизменным союзником Киева, обязанностью каждого доброго правительства является защита своих национальных интересов, в том числе сельского хозяйства.
Ранее из-за протестов в Польше Украина приостановила экспорт зерна без прекращения транзита.
Напомним, Словакия запретила перерабатывать и использовать для питания украинское зерно. В ходе проверки 1,5 тонн зерна в городе Коларово обнаружили опасные пестициды.
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