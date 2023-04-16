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Польша временно запретила импорт украинских продуктов: что вошло в список

Польша временно запретила импорт украинских продуктов: что вошло в список

Фото: pixabay.com

Решение было введено с целью защиты польского аграрного рынка.

Правительство Польши решило запретить импорт украинской сельскохозяйственной продукции, по меньшей мере, до 30 июня 2023 года. В перечень запрещенных продуктов вошли зерновые, молоко, яйца, мясо, мед и продовольствие.

Соответствующее распоряжение правительства на Twitter опубликовал министр развития и технологий Вальдемар Буда.

Всего в документе – 18 пунктов, указывающих на запрет импорта конкретного продовольствия.

Среди запрещенных товаров на ввоз из Украины:

  • зерновые
  • сахар
  • сухой корм
  • семена
  • хмель
  • лен и конопля
  • фрукты и овощи
  • переработанная плодоовощная продукция
  • вина
  • говядина и телятина
  • молоко и молочные продукты
  • свинина
  • баранина и козлятина
  • яйца
  • мясо птицы
  • этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения
  • продукты пчеловодства

Комментируя решение польского правительства, глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова решить вопрос с украинским импортом на уровне межгосударственного соглашения.

По его словам, несмотря на то, что Варшава остается неизменным союзником Киева, обязанностью каждого доброго правительства является защита своих национальных интересов, в том числе сельского хозяйства.

Ранее из-за протестов в Польше Украина приостановила экспорт зерна без прекращения транзита. 

Напомним, Словакия запретила перерабатывать и использовать для питания украинское зерно. В ходе проверки 1,5 тонн зерна в городе Коларово обнаружили опасные пестициды.

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