Польша временно запретила импорт украинских продуктов: что вошло в список

Решение было введено с целью защиты польского аграрного рынка.

Правительство Польши решило запретить импорт украинской сельскохозяйственной продукции, по меньшей мере, до 30 июня 2023 года. В перечень запрещенных продуктов вошли зерновые, молоко, яйца, мясо, мед и продовольствие.

Соответствующее распоряжение правительства на Twitter опубликовал министр развития и технологий Вальдемар Буда.

Всего в документе – 18 пунктов, указывающих на запрет импорта конкретного продовольствия.

Среди запрещенных товаров на ввоз из Украины:

зерновые

сахар

сухой корм

семена

хмель

лен и конопля

фрукты и овощи

переработанная плодоовощная продукция

вина

говядина и телятина

молоко и молочные продукты

свинина

баранина и козлятина

яйца

мясо птицы

этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения

продукты пчеловодства

Комментируя решение польского правительства, глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова решить вопрос с украинским импортом на уровне межгосударственного соглашения.

По его словам, несмотря на то, что Варшава остается неизменным союзником Киева, обязанностью каждого доброго правительства является защита своих национальных интересов, в том числе сельского хозяйства.

Ранее из-за протестов в Польше Украина приостановила экспорт зерна без прекращения транзита.

Напомним, Словакия запретила перерабатывать и использовать для питания украинское зерно. В ходе проверки 1,5 тонн зерна в городе Коларово обнаружили опасные пестициды.

Читайте также: