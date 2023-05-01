Польша загоняет украинскую экономику в тупик: почему это происходит и что будет дальше

Варшава запретила импорт украинского зерна после уличных протестов польских фермеров. Избыток этого ресурса спровоцировал обвал цен в стране. Ограничения быстро распространились также в Венгрии, Словакии и Болгарии.

Об этом пишет издание Bloomberg.

"Запрет Польши имел целью гарантировать, что солидарность с Киевом не оттолкнет избирателей. Это фактическое признание растущего напряжения в правящей партии "Право и справедливость". Политическая сила рискует потерять ключевую часть позиций за полгода до выборов. Раздробленность может ослабить власть. Сила пришла к власти в 2015 году во многом благодаря избирателям из сельской местности. Так что перспектива оставить разъяренных фермеров в бедности не является частью плана", – пишет издание со ссылкой на осведомленного правительством чиновника.

Европейский Союз, осудивший этот шаг за потенциальное нарушение торговой политики блока, принял соглашение с восточными странами-членами. Они ввели запрет, обеспечивая транзит товаров в другие государства. Соглашение, к которому присоединилась Румыния, предусматривает срок действия ограничительных мер по пшенице, кукурузе, рапсу, подсолнечнику и подсолнечному маслу до июня. Его можно продлить до конца года, но блокада остается.

"Это не в интересах наших друзей, чтобы Польша погрузилась в кризис. Иначе к власти могут прийти люди, которые изменят политику радикальной поддержки Украины", – заявил лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский.

Что известно о блокаде на импорт продукции из Украины

После начала полномасштабной войны Евросоюз упразднил все тарифы и квоты на транзит украинского зерна. Сообщалось, что фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии потеряли 417 евро миллионов из-за наплыва украинского зерна на их рынки.

Уже 15 апреля Польша запретила ввоз зерно и другой продовольствия из Украины.

Также там решили ввести запрет на их транзит.

Позже о запрете импорта заявили в Венгрии и Словакии, однако пообещали сохранить транзит. Еврокомиссия назвала решение трех стран "неприемлемыми".

После переговоров Польша пообещала возобновить транзит зерна. Однако Еврокомиссия согласовала запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Также Еврокомиссия решила выделить дополнительные 100 миллионов евро.

Ситуация с экономикой в мире

Российская агрессия против Украины влияет на мир из-за разрушения цепочек поставок, а также более высоких цен на сырьевые товары — продовольствие и энергоносители, которые Россия превратила в оружие. Речь идет о сотнях миллиардов долларов.

МВФ предусматривает, что замедление мировой экономики имеет более острые причины, чем считали ранее, а инфляция намного выше всего, что видели на протяжении последних десятилетий. И одна из главных причин – война в Украине.

Если в 2021 году мировая экономика выросла на 6%, то в 2022 году рост был вдвое меньше (3,2%), а в 2023 году замедлится до 2,7%. Все это сопровождается застоем в трех мощнейших экономиках мира – США, ЕС и Китая.

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