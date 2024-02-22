Польская блокада границы поднимет цены в Украине: что подорожает и будет ли дефицит

Украинские операторы вынуждены обходить границу с Польшей и ехать через Румынию и Венгрию, а это существенно увеличивает стоимость каждого рейса.

Блокада границы польскими протестующими неотвратимо приведет к росту в Украине цен на целый ряд товаров для конечных потребителей. Все потому, что операторы вынуждены искать альтернативные маршруты поставок продукции, и это увеличивает стоимость каждого рейса на 600-1000 евро.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Ассоциацию ритейлеров Украины.

Из-за блокады границы в Украине подорожает ряд товаров

В Ассоциации отметили, что ситуация с блокадой на границе приобретает "критический масштаб", ведь общее время ожидания пересечения пунктов пропуска в некоторых случаях достигает месяца.

Также читайте Блокирование границы: в Польше анонсировали переговоры с фермерами

"Это заставляет операторов искать альтернативные маршруты, в частности через соседние государства (Венгрию или Румынию), что приводит к трудностям и продлению срока доставки на 2-3 дня. А это увеличивает стоимость каждого рейса на 600-1000 евро. Необратимо, это приведет к росту цен на ряд товаров для конечных потребителей”, – отмечается в заявлении.

Угроза дефицита товаров в Украине

Там также отметили, что украинские производители сталкиваются с отсутствием необходимых зарубежных компонентов, оборудования или упаковки. Как следствие, может возникнуть дефицит определенных категорий товаров на рынке Украины, учитывая важность этих импортных элементов.

"Для понимания: только для одной крупной торговой сети потери от снижения объема торговли могут достигать примерно 100 млн грн еженедельно", – отметили в АРУ.

Там отметили, что особо критическая ситуация сложится для сетей, импортирующих продукты, в частности, овощи, фрукты, рыбу, крупы и молочные продукты, если они не смогут обеспечить надлежащий температурный режим.

Читайте главные новости дня:

Украинцы отказываются от польских товаров

Кроме того, в связи с ситуацией на границе, возросла волна отказа украинцев от польских товаров. Это символический знак протеста против действий, воспринимаемых как несправедливых.

"Этот эмоциональный выбор, сделанный потребителями, отражает больше, чем просто экономическое решение; он проявляет глубокую разочарованность и призыв к уважению и пониманию", – говорится в заявлении АРУ.

Напомним, накануне директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн сообщил, что в связи с блокировкой поляками границы и из-за необходимости объезжать этот участок при импорте сжиженного газа это топливо может подорожать на 3 грн/л.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский вызывает президента и премьера Польши на границу! И сам приедет!

Читайте также: