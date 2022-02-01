Польская компания закупила газ из США для Украины: детали

Польская компания закупила газ из США для Украины: детали

Это уже второй раз, когда американский газ поставляется в Украину.

Польская энергетическая компания PGNiG объявила о покупке партии сжиженного природного газа (СПГ) в США для Украины. Газ отправят до украинской границы для американо-украинской компании Energy Resources of Ukraine (ERU).

Об этом идет речь на сайте концерна.

Танкер с американским СПГ прибудет в терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля этого года.

ERU получит приобретенное топливо на границе между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года.

В PGNiG подчеркнули, что это уже второе подобное соглашение. Первое состоялось в ноябре 2019 года.

"Это очередное снабжение американского СПГ в Украину, осуществленное компанией PGNiG в сотрудничестве с ERU, которое является нашим стратегическим торговым партнером на украинском рынке. Хорошие отношения, построенные годами, особенно важны сейчас, в период большой турбулентности на газовом рынке в Европе", — заявил глава правления PGNiG SA Павел Маевский.

Маевский отметил, что благодаря инвестициям в польскую газовую инфраструктуру энергетическая безопасность региона будет крепче.

"Для Украины, как и для Европы, диверсификация поставок, особенно СПГ, является ключевым элементом в развитии энергетической независимости", — сказал в свою очередь представитель ERU Дейл Перри.

В компании отмечают, что эта поставка газа поможет Украине успешно закончить отопительный сезон.

Сотрудничество PGNiG и ERU началось в августе 2016 года. Тогда на украинский рынок была поставлена первая партия газа от польского концерна. В октябре 2021 года PGNiG Group в сотрудничестве с ERU осуществила первые в истории поставки нероссийского газа в Молдову.

"Энергетические ресурсы Украины" – группа компаний с иностранными инвестициями, реализующая разные проекты в украинской энергетике.

Напомним, что Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии.

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