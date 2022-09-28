Польская пенсия для украинцев: при каких условиях ее можно получать

С 2014 года действует соглашение о социальном обеспечении между Польшей и Украиной, согласно которому лицо, работавшее и подлежащее социальному страхованию в Польше и Украине, может выйти на пенсию в любой из этих стран.

Соглашение действует по обоим направлениям, а значит, как гражданин Украины может получать пенсию от Польши, так и граждане Польши — от Украины. Для этого лицо должно легально поработать какой-либо период в той или иной стране.

Для получения пенсии лицо должно отвечать следующим условиям, сообщает InPoland:

проживать в Польше постоянно,

последний раз быть официально трудоустроенным именно в Польше,

достичь пенсионного возраста – 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин,

имеют трудовой стаж — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин,

работать по трудовому договору или договору-поручению.

Следует иметь в виду, что в трудовой стаж входит стаж работы в Польше и Украине, но выплачивать пенсию в Польше будут только за те годы, которые были отработаны в Польше. Пенсионный фонд Украины будет выплачивать пенсию за годы работы в Украине. Важно, чтобы периоды работы в Украине и Польше не пересекались.

Минимальная пенсия в Польше в 2022 году составила около 9200 грн.

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