Польские фермеры угрожают заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной

Протестующие обещают ужесточать свои забастовки на следующей неделе, если не будут выполнены их требования.

Польские фермеры, недовольные значительным ростом экспорта зерна из Украины, заявили, что они заблокируют пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на несколько дней.

Об этом информирует издание RMF24.

Издание сообщает, что организаторы хотят заблокировать пункт пропуска на три дня, начиная с 12 апреля. Причиной недовольства фермеров стал значительный рост экспорта украинского зерна, что повлекло за собой значительное падение закупочных цен.

Президент фермерской организации Kołki Rolnicze Владислав Серафин заявил, что фермеры ожидают от польского руководства выполнения их требований, а не приезда министра на границу для разговора.

При этом протестующие в польском городе Щецин заявили, что они будут ужесточать свои забастовки на следующей неделе, если не будут выполнены их требования.

Напомним, ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подал в отставку из-за кризиса, вызванного наплывом украинского зерна.

Кроме того, ранее информировали, что президент Владимир Зеленский вернулся из Польши в Киев и рассказал о результатах своего визита. Он подчеркнул, что темой разговоров была оборона Украины.

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