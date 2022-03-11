Польские коммерческие банки будут покупать гривны – глава нацбанка Польши

Украинцы, которые приезжают в Польшу, смогут обменивать свою валюту.
Польский центробанк планирует обязать все коммерческие банки Польши покупать гривны.
По словам главы нацбанка Адама Гляпинского, банки будут покупать валюту, а затем будут обменивать ее с банками Украины.
"Есть два пути: либо привлечется центральный банк, либо определенные коммерческие банки. Есть много признаков того, что это будет второй путь, где PKO BP и, возможно, несколько других польских банков будут обменивать гривны в коммерческих украинских банках на другие валюты", — сказал Гляпинский, пишет "Польское радио".
Таким образом польские власти планируют решить проблему украинцев, которые были вынуждены переехать в Польшу. Они смогут спокойно обменивать гривны на злотые.
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