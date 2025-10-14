ТСН в социальных сетях

Получал субсидию — готовься объяснять: Пенсионный фонд начинает проверки

С октября 2025 года Пенсионный фонд Украины приступит к масштабной проверке социальных выплат и субсидий.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Деньги / © Фото из открытых источников

С октября 2025 года Пенсионный фонд Украины начнет более тщательно проверять, законно ли граждане получают социальные выплаты и субсидии. Если окажется, что помощь начислили с нарушениями, переплаченные средства придется вернуть государству.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

В фонде объяснили, что такие ситуации происходят, когда субсидию назначили без законных оснований. Чаще — из-за неправдивых данных в декларациях или потому, что люди не сообщают об изменениях в своей жизни в течение 30 дней.

Например, человек сменил работу, получил новый источник дохода, купил недвижимость или авто, но не внес эти изменения в документы.

Во время проверок специалисты будут сверять:

  • доходы;

  • количество членов семьи;

  • площадь жилья;

  • другие данные, влияющие на право помощи.

Если выяснится, что субсидия была завышена, выплаты будут остановлены, а излишек нужно будет вернуть.

В мелких случаях переплату будут удерживать постепенно — до 20% из последующих выплат. Но если нарушения серьезные, дело могут передать в суд.

Специалисты советуют гражданам быть внимательными:

  • своевременно сообщать об изменениях доходов, местах работы, составе семьи;

  • не скрывать большие покупки более 50 тысяч гривен;

  • помнить, что если доходы превышают 25 прожиточных минимумов, право на пособие может быть утрачено.

Ранее сообщалось, что украинцев, передающих банковские карты другим, возьмут под наблюдение. Узнайте, что это значит.

