Получал субсидию — готовься объяснять: Пенсионный фонд начинает проверки
С октября 2025 года Пенсионный фонд Украины приступит к масштабной проверке социальных выплат и субсидий.
С октября 2025 года Пенсионный фонд Украины начнет более тщательно проверять, законно ли граждане получают социальные выплаты и субсидии. Если окажется, что помощь начислили с нарушениями, переплаченные средства придется вернуть государству.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
В фонде объяснили, что такие ситуации происходят, когда субсидию назначили без законных оснований. Чаще — из-за неправдивых данных в декларациях или потому, что люди не сообщают об изменениях в своей жизни в течение 30 дней.
Например, человек сменил работу, получил новый источник дохода, купил недвижимость или авто, но не внес эти изменения в документы.
Во время проверок специалисты будут сверять:
доходы;
количество членов семьи;
площадь жилья;
другие данные, влияющие на право помощи.
Если выяснится, что субсидия была завышена, выплаты будут остановлены, а излишек нужно будет вернуть.
В мелких случаях переплату будут удерживать постепенно — до 20% из последующих выплат. Но если нарушения серьезные, дело могут передать в суд.
Специалисты советуют гражданам быть внимательными:
своевременно сообщать об изменениях доходов, местах работы, составе семьи;
не скрывать большие покупки более 50 тысяч гривен;
помнить, что если доходы превышают 25 прожиточных минимумов, право на пособие может быть утрачено.
