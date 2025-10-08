Получат ли военные +10 000 грн до зарплаты: подробности от власти

ВСУ, шеврон / © СБУ

Реклама

Идея повысить заработную плату каждому украинскому военному на 10 тысяч гривен справедлива, но пока технически невозможна из-за огромного дефицита средств в государственном бюджете.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат от «Слуги Народа» Богдан Кицак.

Какая цена вопроса

По словам нардепа, расчеты очень просты. В Украине насчитывается около 800 тысяч военнослужащих. Чтобы добавить каждому из них в денежное обеспечение 10 тысяч гривен, нужно 8 миллиардов гривен ежемесячно.

Реклама

«Ну здесь выходит, это где-то 70-100, ну плюс 100 миллиардов по году. Технически это сложно реализовать», — отметил Кицак.

Спасет ли «затягивание поясов»

Депутат проанализировал популярные предложения по экономии бюджетных средств и пришел к выводу, что они не смогут покрыть столь колоссальную потребность. Даже если пойти на радикальные шаги, собранной суммы будет недостаточно.

«Даже если мы возьмем сейчас, проведем секвестр всех внутренних программ… Мы не соберем этой суммы средств», — заявил он.

Ограничение зарплат чиновников сэкономит лишь несколько миллиардов по году.

Реклама

Закрытие телемарафона «Единые новости» добавит в бюджет еще «2-3 миллиарда по году».

«Если мы там еще сократим какие-то расходы, возможно, мы соберем там до 20-30 миллиардов. Но даст ли это возможность полностью закрыть хотя бы плюс 10 тысяч… этой суммы недостаточно», — подчеркнул нардеп.

Кицак также скептически высказался в надежде на скорый эффект от борьбы с коррупцией на таможне, реформы налоговой и детенизации экономики.

«Можно говорить о детенизации, таможне, налоговой, все эти истории, но пока они не демонстрируются. Уж сколько лет об этом говорят и никакого эффекта пока не прослеживается», — подытожил он.

Реклама

Таким образом, по словам представителя монобольшинства, несмотря на общественный запрос, ресурсов для немедленного повышения зарплат военным у государства пока нет.

Напомним, в Украине военнослужащие, находящиеся в плену или считающиеся пропавшими без вести, сохраняют право на ежемесячное денежное довольствие в полном объеме. Выплаты производятся по последней должности и продолжаются все время пребывания в плену. В то же время существуют исключения: если будет доказана добровольная сдача, самовольное оставление части или дезертирство, финансирование прекращается после проведения расследования.

Каждый военный может заранее определить, кому будет передаваться право на получение средств — жене, детям, родителям или другим родственникам. Если такое распоряжение отсутствует, применяется законодательная очередность: первыми имеют супруги, далее — дети, потом родители, совершеннолетние дети и родные братья или сестры.

Вместе с тем есть категории лиц, которые не могут претендовать на эти выплаты. В частности, они не начисляются:

Реклама

гражданам, осужденным за государственную измену или сотрудничество с агрессором;

гражданам России и Белоруссии;

лицам, постоянно проживающим на территории этих стран.

Чтобы получить выплаты, родственникам необходимо предоставить пакет документов в ближайший территориальный центр комплектования (ТЦК и СП) независимо от места жительства. В него входят заявление, копии паспорта, идентификационного кода, документы, подтверждающие родственные связи, а также справки об особых обстоятельствах, например инвалидность детей или установление опеки.