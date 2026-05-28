Поляки хотят получить долю в крупнейшей сети АЗС Украины: что известно

Топливный гигант Польши хочет зайти на украинский рынок: на какие АЗС нацелился / © Укрнафта

Польская нефтегазовая группа Orlen хочет увеличить свое присутствие на украинском рынке и рассматривает возможность приобретения у АО «Укрнафта».

Об этом заявил президент польского концерна Иренеуш Фанфара, пишет bankier.pl.

«Мы верим, что война закончится и Украина будет победителем. Мы хотели бы быть больше вовлечены в этот рынок, чем сейчас. Мы являемся одним из основных партнеров, поставляющих горючее в Украину, и мы хотели бы укрепить эту позицию», — сказал он.

Генеральный директор Orlen добавил, что украинский рынок очень важен для группы, особенно для нефтеперерабатывающего завода в литовском городе Мажейкяй, который продает там почти 18% своей продукции.

По его словам, компания уже начала переговоры по «Укрнафте» и участвует в процессе как один из партнеров. Каким будет возможное привлечение польской компании на рынке Украины, будет зависеть от дальнейших переговоров с украинской стороной, добавил гендиректор.

