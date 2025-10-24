Помидоры становятся "золотыми": цены бьют рекорды - что будет дальше

Помидоры / © www.freepik.com/free-photo

Цены на помидоры в Украине продолжают стремительно расти, шокируя покупателей. Аналитики сообщают, что оптовая стоимость уже достигла 90 грн/кг, а в некоторых супермаркетах ценники пересекли отметку в 119 гривен.

Об этом сообщают аналитики портала EastFruit.

Украинские тепличные комбинаты на этой неделе предлагают помидоры для продажи по цене 80-90 грн/кг. Это в среднем на 14% дороже недели назад.

Причин для такого скачка несколько:

Некоторые хозяйства уже заявили, что завершили реализацию продукции текущего оборота. Поэтому поставки тепличных помидоров из украинских комбинатов стали малообъемными и нестабильными.

В других стационарных теплицах созревание культур существенно замедлилось из-за низких температур. Поставки из пленочных парников прекратились совсем.

Эксперты отмечают, что в текущих условиях импортная продукция не может компенсировать острую нехватку предложения местных тепличных овощей. Как следствие, цены на помидоры в Украине сегодня уже в среднем на 22% выше, чем в конце октября прошлого года.

Что будет с ценами дальше

Аналитики не дают отрадных прогнозов. При условии, что сегодняшние темпы сбыта сохранятся, производители планируют и дальше повышать отпускные цены на свою продукцию.

Удорожание уже ощутили на себе кошельки потребителей. Цены на помидоры в популярных сетях супермаркетов разнятся, но держатся на высоком уровне:

Varus: 119,90 грн/кг

АТБ: 99,89 грн/кг

Сельпо: от 79,50 грн/кг

Напомним, пока цены на картофель в Украине держатся стабильно, но с приходом холодов ситуация может измениться. Эксперты предупреждают о возможном дефиците популярного корнеплода.