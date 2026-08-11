Помидоры в Украине резко дешевеют: сколько стоит килограмм

В Украине подешевели помидоры / © pexels.com

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На украинских рынках быстро начали дешеветь помидоры. Причиной этому стала погода. В большинстве областей ситуация наконец-то стабилизировалась, что позволило массово вывести технику на поля и активизировать сбор овощей с открытого грунта.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

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В Украине стремительно дешевеют тепличные помидоры

Сейчас сбор урожая только набирает обороты. Поэтому предложение на рынках стремительно растет, а цены падают из-за конкуренции продавцов.

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В то же время, покупатели не спешат скупать урожай — по оценкам фермеров, спрос на свежую продукцию остается сдержанным.

Сегодня за килограмм качественных помидоров комбинаты и оптовики просят от 30 до 60 грн за килограмм. Это в среднем на 27% ниже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Но на рынке есть и помидоры низкого качества, которые не удается продавать.

«Растения сильно пострадали от засухи и высоких температур, а плоды часто имеют солнечные ожоги и трещины, что негативно влияет на их товарный вид», — пишут аналитики.

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В итоге нынешние ценники на томаты оказались в среднем на 25% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.

В Украине подорожает гречка

Напомним, в августе 2026 года в Украине ожидается очередной рост цен на гречневую крупу на 3-5% — до 80-83 гривен за килограмм. По словам ученой Института аграрной экономики Светланы Черемисиной, это произойдет несмотря на июльское незначительное удешевление, хотя в целом с начала года крупа уже подорожала на 70,8%.

Главной причиной ценового скачка является дефицит урожая: в 2025 году аграрии собрали лишь 70,8 тысяч тонн при ежегодной потребности потребления в 100-110 тысяч тонн, поэтому недостаток перекрывают остатками.

Кроме того, на стоимость сырья существенно давят высокие затраты на переработку, дорогостоящие энергоносители, усложненная логистика и повышение оплаты труда.

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