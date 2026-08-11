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Помидоры в Украине резко дешевеют: сколько стоит килограмм
Украинские рынки заполняются помидорами, поэтому продавцы вынуждены снижать цены. Пока качественные томаты стоят от 30 до 60 грн за килограмм.
На украинских рынках быстро начали дешеветь помидоры. Причиной этому стала погода. В большинстве областей ситуация наконец-то стабилизировалась, что позволило массово вывести технику на поля и активизировать сбор овощей с открытого грунта.
Об этом сообщили аналитики EastFruit.
В Украине стремительно дешевеют тепличные помидоры
Сейчас сбор урожая только набирает обороты. Поэтому предложение на рынках стремительно растет, а цены падают из-за конкуренции продавцов.
В то же время, покупатели не спешат скупать урожай — по оценкам фермеров, спрос на свежую продукцию остается сдержанным.
Сегодня за килограмм качественных помидоров комбинаты и оптовики просят от 30 до 60 грн за килограмм. Это в среднем на 27% ниже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Но на рынке есть и помидоры низкого качества, которые не удается продавать.
«Растения сильно пострадали от засухи и высоких температур, а плоды часто имеют солнечные ожоги и трещины, что негативно влияет на их товарный вид», — пишут аналитики.
В итоге нынешние ценники на томаты оказались в среднем на 25% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.
В Украине подорожает гречка
Напомним, в августе 2026 года в Украине ожидается очередной рост цен на гречневую крупу на 3-5% — до 80-83 гривен за килограмм. По словам ученой Института аграрной экономики Светланы Черемисиной, это произойдет несмотря на июльское незначительное удешевление, хотя в целом с начала года крупа уже подорожала на 70,8%.
Главной причиной ценового скачка является дефицит урожая: в 2025 году аграрии собрали лишь 70,8 тысяч тонн при ежегодной потребности потребления в 100-110 тысяч тонн, поэтому недостаток перекрывают остатками.
Кроме того, на стоимость сырья существенно давят высокие затраты на переработку, дорогостоящие энергоносители, усложненная логистика и повышение оплаты труда.