Помочь беззащитным: как волонтеры и бизнес спасают пенсионеров и людей с инвалидностью

В условиях войны одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью без посторонней помощи поставлены на грань выживания.

Уже десять месяцев все украинцы страдают от полномасштабной войной россии против Украины. Особенно на прифронтовых и освобожденных территориях, поскольку армия-агрессор, отступая, оставила значительные разрушения и продолжает беспощадно атаковать деоккупированные города и села. Как следствие, люди месяцами живут без света, воды, отопления, газа, транспортного сообщения и доступа в магазины, аптеки и больницы.

Еще хуже в этих ситуациях людям, которые не могли полноценно позаботиться о себе и в мирные времена. В условиях войны одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью без посторонней помощи поставлены на грань выживания.

«Развязанная россией война существенно повлияла на состояние продовольственной безопасности в Украине, в частности на доступность продуктов питания – в геометрической прогрессии ежедневно растет количество нуждающихся в помощи. Поэтому как социально-ответственная компания, стремящаяся решать проблемы продовольственной безопасности как на глобальном, так и на местном уровнях, мы стараемся помочь нуждающимся украинцам, направляя усилия туда, где можем быть полезными», – комментирует Анна Бабич, менеджер по корпоративным коммуникациям Corteva Agriscience в Центральной и Восточной Европе, координатор социальных проектов компании.

Corteva является примером международного социально-ответственного бизнеса, который одним из первых вышел из российского рынка и продолжил работать и поддерживать Украину, не оставляя ее жителей один на один с войной.

С войной еще больше поддержки стали нуждаться люди пожилого возраста

Одной из самых уязвимых категорий, нуждающихся в поддержке, остаются одинокие пенсионеры. «Я откровенно скажу, что бабушки и дедушки, у которых нет поддержки семей, и до войны жили не очень хорошо. С войной стало еще хуже. Поэтому мы сосредоточились на помощи людям 65+, не просто одиноким, а нуждающимся, проживающим в глухих селах, имеющим минимальные пенсии. Как правило, они маломобильны, многие потеряли родных в течение последних месяцев, в отчаянии и не способны искать помощь самостоятельно. Также наш фонд много работает с гериатрическими пансионатами, где проживают пожилые люди», – говорит операционная директор БФ Let's Help Мария Свириденко-Новак.

Благотворительный фонд Let's Help с 2015 года системно помогает пожилым людям и изменяет культуру старения в Украине. В рамках программы «Достойная старость» на попечении фонда находятся десятки тысяч одиноких пожилых людей и почти 130 гериатрических пансионатов в десяти областях Украины. С начала широкомасштабного военного вторжения России на территорию Украины Let's Help активизировал адресную помощь одиноким старикам, снабжая их продуктовыми наборами, необходимыми средствами гигиены, лекарственными средствами и медицинским оборудованием. Фонд пытается охватить деоккупированные территории, потому что там нет магазинов, аптек, нормального транспортного сообщения.

Наибольшей проблемой, как в начале войны, так и сейчас, остается, по словам Марии, доступ к лекарствам, особенно специфическим и индивидуальным, например гормональным, а также средствам гигиены, особенно подгузникам для взрослых людей.

«Я не думаю, что потребности после деоккупации поменялись, но их стало больше и они острее. Самая большая беда с благотворительностью, поскольку на нужды пожилых людей часто не обращают внимания, а им нужна эта помощь сейчас, не потом. В Херсоне, например, самый острый запрос – теплая одежда, а также лекарства, продукты длительного хранения. Консервы лишними не будут, поскольку во многих деоккупированных населенных пунктах Херсона света вообще нет и нужно иметь готовую к потреблению пищу», – рассказывает операционная директор Let's Help и добавляет, что с продуктами их Фонду уже не один год помогает сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience.

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«С Corteva у нас уже который год продолжаются совместные проекты, касающиеся адресной доставки продуктовых наборов одиноким бабушкам и дедушкам. Эти наборы очень велики, по 25-30 кг весом каждый. Запас продуктов долгосрочного хранения – рыбных и мясных консервов, круп и прочего – более чем на месяц», – делится опытом сотрудничества с компанией Мария Свириденко-Новак.

Так, при поддержке Corteva Фонд Let's Help передал наборы с продуктами более 2 тысячам жителей освобожденных территорий Киевской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей в районах вблизи боевых действий и только что освобожденных территориях.

Самые уязвимые – люди с инвалидностью

Полномасштабная война сделала еще более уязвимыми людей с инвалидностью, поскольку им нужен постоянный уход и помощь. Поэтому ГО «Через войну», понимая эту потребность, с начала марта начала поддерживать в Харькове именно эту категорию населения.

Как вспоминает руководительница ГО Ольга Клейман, людям с инвалидностью всегда было труднее, но с началом войны они фактически остались сами со своими проблемами, поскольку большинство социальных работников, которые занимались одинокими пенсионерами и людьми с инвалидностью, уехали из постоянно обстреливаемого Харькова, спасая свои семьи. Поэтому возникла необходимость помочь им и организовала для них убежище.

«Где-то 40 человек у нас было. И когда начали освобождать территории, к нам начали привозить пожилых людей из деоккупированных территорий. Мы занимаемся их реабилитацией, ежедневно возим их в Институт протезирования, с которым заключили договор. Там они тренируются, восстанавливаются, например после инсульта. У нас поначалу почти все были лежачие, а сейчас осталось всего 3-4 человека, которые совсем не встают. А все остальные понемногу расходились. Также мы передаем гуманитарную помощь, ездим на освободившиеся территории», – делится Ольга Клейман.

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Самой острой потребностью для их убежища, по словам руководительницы ГО, являются пеленки и подгузники для взрослых людей, поскольку их нужно очень много, по нормам в день нужно менять четыре раза, а расходы на них очень большие.

Потому и искали помощь от бизнеса, которую нашли у Corteva. По словам Ольги Клейман, компания предоставила им важную финансовую поддержку, позволившую обеспечить месячные потребности в продуктах, лекарствах и средствах гигиены более 120 семей, где есть люди, которые не в состоянии позаботиться о себе самостоятельно.

Помочь другим, помогая себе

Иногда в помощи нуждаются и те, кто стремится помогать. Это история о GoodBreadfromGoodPeople – инклюзивная пекарня, главной целью которой была социализация людей с ментальной инвалидностью, которым обычно почти невозможно найти работу. В общей сложности более 70 таких людей получили шанс на самореализацию благодаря пекарне.

До начала полномасштабной войны здесь производили разнообразные мучные изделия, но с марта начали выпекать хлеб для пострадавших. «С марта мы остановили производство полного ассортимента и стали выпекать исключительно хлеб, который мы бесплатно передаем пострадавшим во время войны людям», – отмечает директор пекарни Наталья Шадрина. Сейчас, по ее словам, приоритетное направление – обеспечить необходимым деоккупированные территории Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областей.

«Еженедельно мы ездим, общаемся с людьми, записываем их потребности. Поэтому в эти районы доставляем не только хлеб, но и другой гуманитарный груз. Все это удается делать благодаря донатам и поддержке компаний», – делится она.

Среди таких компаний – Corteva. Она поддерживала Good Bread и до войны и после ее начала не оставляла пекарню без помощи. «После начала полномасштабного вторжения наше видение того, как следует помогать, тоже совпало. За финансирование Corteva-пекарня Good Bread изготовила более 37 тысяч хлебов для украинцев, нуждающихся в помощи", — отметила Наталья Шадрина.

И потребность в этой помощи и поддержке, к сожалению, только растет, поскольку война длится уже около 10 месяцев, а Россия продолжает разрушать жизнь мирным украинцам. Однако, к счастью, продолжается и освобождение от оккупантов украинских территорий, а главное – людей. И эти люди каждый день получат поддержку от обычных сограждан, иностранцев, волонтеров, целых организаций и международного бизнеса. Эта синергия каждый день приближает Победу.