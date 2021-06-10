Помощь для ФЛП: в Украине завершили выплаты карантинных 8 тысяч гривен

Помощь от государства получили 339 939 человек.
В Украине завершили выплаты карантинных 8 тысяч гривен, отчитались в Минсоцполитики.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".
Так, по данным ведомства, финансовую помощь от государства получили почти 340 тысяч предпринимателей и работников, чья деятельность пострадала из-за введения жестких карантинных ограничений в "красных зонах" (февраль — май 2021 года). Это все, кто зарегистрировались в приложении "Дия".
Отмечается, что общая сумма выплат составила почти 3 миллиарда гривен.
Напомним, право на денежную компенсацию имеют те предприниматели и работники, деятельность которых пострадала из-за введения в регионе суровых карантинных ограничений "красной зоны".