Помощь для ФЛП: в Украине завершили выплаты карантинных 8 тысяч гривен

Помощь от государства получили 339 939 человек.

В Украине завершили выплаты карантинных 8 тысяч гривен, отчитались в Минсоцполитики.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Так, по данным ведомства, финансовую помощь от государства получили почти 340 тысяч предпринимателей и работников, чья деятельность пострадала из-за введения жестких карантинных ограничений в "красных зонах" (февраль — май 2021 года). Это все, кто зарегистрировались в приложении "Дия".

Отмечается, что общая сумма выплат составила почти 3 миллиарда гривен.

Напомним, право на денежную компенсацию имеют те предприниматели и работники, деятельность которых пострадала из-за введения в регионе суровых карантинных ограничений "красной зоны".

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