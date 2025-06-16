Помощь для людей с инвалидностью: какие выплаты предусмотрены в 2025 году

Украинское законодательство гарантирует поддержку для людей с инвалидностью разных групп / © pixabay.com

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В 2025 году изменился подход к поддержке людей с инвалидностью и нуждающихся в помощи. Теперь эксперты будут оценивать не только сам факт инвалидности, но и конкретные потребности человека в повседневной жизни.

Одним из ключевых инструментов поддержки есть индивидуальная программа реабилитации (ИПР). Это персонализированный документ, содержащий рекомендации по медицинской, социальной, образовательной и профессиональной реабилитации. Формируется он по результатам оценки экспертной командой.

В медицинскую часть ИПР входят:

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▪ рекомендации по средствам реабилитации (протезы, ортезы)

▪ рекомендации по медицинским изделиям (например, слуховые аппараты)

▪ рекомендации по услугам в социальной, образовательной и других областях

Социальная, образовательная и трудовая части ИПР формируются соответствующими службами на основе оценки потребностей личности. Таким образом, реформа ориентирована не только на установление инвалидности, но и на обеспечение комплексной поддержки для восстановления функционирования человека и его интеграции в общество.

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Какой размер пенсий для людей с инвалидностью

Украинцы также имеют право на пенсию по инвалидности в соответствии с группой и страховым стажем — от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста установления инвалидности.

Рассчитывают пенсию по инвалидности в процентах от пенсии по возрасту:

для лиц с инвалидностью 1 группы — 100% от пенсии по возрасту

для лиц с инвалидностью 2 группы — 90% от пенсии по возрасту

для лиц с инвалидностью 3 группы — 50% от пенсии по возрасту

Какие доплаты по уходу для людей с инвалидностью

Для людей с инвалидностью, которым необходим постоянный уход, предусмотрены дополнительные доплаты. Доплату по уходу назначают для:

людей с инвалидностью с детства 1 группы

одиноких лиц с инвалидностью от детства 2 и 3 групп, которым необходим постоянный уход за заключением врачей

детей с инвалидностью

Размер доплаты по уходу определяется в процентах от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в зависимости от группы инвалидности или возраста ребенка. Прибавку по уходу за ребенком по инвалидности может получить один из родителей, усыновитель или опекун, если не работает, не учится на дневной форме, не служит в армии и фактически ухаживает за ребенком.

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Раньше мы писали, от чего зависит размер пенсии в Украине. Больше об этом читайте в новости.