Помощь "єЯсла": кому из родителей не выплатят 8 тысяч гривен

В Украине стартовали выплаты по новой программе "єЯсла" / © Associated Press

Помощь "єЯсла" 2026 года (8000–12 000 грн/мес) получат только работающие родители детей 1–3 лет, вышедшие на полный рабочий день. Выплаты не предоставят работающим неполный день, дистанционно (если не полный день), ФЛПам, а также приемным родителям и патронатным воспитателям.

Размер поддержки в 2026 году составляет:

8 тысяч гривен ежемесячно

для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, 12 тысяч гривен

Действующий порядок не учитывает самозанятых лиц. И это несмотря на то, что ФЛПы фактически осуществляют профессиональную деятельность:

получают доход

уплачивают налоги и единый социальный взнос в частности. Но они не состоят в трудовых отношениях. Поэтому такие лица лишены доступа к государственной поддержке в рамках программы "єЯсла".

Напомним, вышедшие на работу украинцы после достижения ребенком одного года могут получить выплату. Она предусмотрена программой поддержки "єЯсла".

Получить средства может законный представитель ребенка от года до трех, который ухаживал за ребенком и вышел на работу на условиях полного рабочего времени, кроме приемных родителей и воспитателей или представителей заведений, выполняющих функции опекунов.

Проще говоря, "єЯсла" — это попытка помочь семьям оплатить садик, няню или дополнительные услуги по уходу за ребенком в возрасте от одного до трех лет.

Полученные средства можно использовать исключительно для оплаты услуг по уходу за ребенком. В частности, это могут быть:

частные заведения дошкольного образования

официально зарегистрированные няни, ФЛПы или юридические лица, оказывающие услуги по уходу за детьми

платные услуги в коммунальных или государственных садах (оплата питания, занятий в кружках и секциях, пребывание в дежурных группах сверх бесплатного времени, а также коррекционные или развитие занятия, не входящие в базовую образовательную программу)

Для получения выплаты заявитель должен обратиться в Пенсионный фонд Украины и представить: