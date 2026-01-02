ТСН в социальных сетях

Помощь малообеспеченным в 2026 году: новый расчет и какие суммы выплат

В Украине с 1 января 2026 года начнут действовать обновленные правила предоставления государственной помощи малообеспеченным семьям. Изменения предполагают переход на новый формат поддержки.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Соцпомощь малоимущим трансформируют в так называемую базовую социальную помощь

© УНИАН

В Украине с 1 января 2026 года вступят в силу значительные изменения в начислении помощи малообеспеченным семьям.

В частности, с 1 января социальная помощь этой категории населения будет трансформирована в базовую социальную помощь.

Принцип расчета изменится: помощь будут рассчитывать как разницу между базовой величиной на семью и ее среднемесячным доходом.

Базовую величину определил Кабмин и сейчас она составляет 4,5 тысячи грн.

Изменения коснутся граждан, которые сейчас являются получателями таких видов пособия:

  • государственная социальная помощь малообеспеченным семьям

  • государственная помощь на детей одиноким матерям

  • помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях

  • временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их жительства неизвестно

  • государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью

