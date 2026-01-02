Помощь малообеспеченным в 2026 году: новый расчет и какие суммы выплат

Соцпомощь малоимущим трансформируют в так называемую базовую социальную помощь / © УНИАН

В Украине с 1 января 2026 года вступят в силу значительные изменения в начислении помощи малообеспеченным семьям.

В частности, с 1 января социальная помощь этой категории населения будет трансформирована в базовую социальную помощь.

Принцип расчета изменится: помощь будут рассчитывать как разницу между базовой величиной на семью и ее среднемесячным доходом.

Базовую величину определил Кабмин и сейчас она составляет 4,5 тысячи грн.

Изменения коснутся граждан, которые сейчас являются получателями таких видов пособия:

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям

государственная помощь на детей одиноким матерям

помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях

временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их жительства неизвестно

государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью

