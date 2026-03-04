Помощь на детей: как получить деньги по программе "еЯсла"

Выплаты на детей в Украине / © ТСН.ua

В Украине стартовали выплаты по новой программе «еЯсла» для родителей, выходящих на работу. Премьер-министр Юлия Свириденко объяснила, как получать 8000 грн ежемесячно.

Об этом Свириденко написала в Сети.

«Начались выплаты „детской помощи“. Спецсчета для получения этих средств уже можно открыть в Ощадбанке«, — отметила глава правительства.

По программе «еЯсла» средства уже начали поступать для 1370 получателей. Размер выплаты составляет 8000 грн ежемесячно в случае выхода на работу матери, отца или опекуна после достижения ребенком одного года. Деньги можно направить на оплату услуг няни, ассистента или детского сада.

Помощь на детей в возрасте до одного года уже перечислили более чем 46 тыс. семей. С начала года ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1 года достигает 7000 грн.

Свириденко также сообщила, что Кабинет министров работает над тем, чтобы расширить возможности подачи заявлений, в частности через приложение «Ди я».

«Получение пособия по уходу за детьми должно быть максимально простым, понятным и удобным для семей», — подчеркнула она.

Кроме этого, продолжают действовать и другие виды поддержки — помощь по беременности и родам, а также выплата 50 тыс. грн в случае рождения ребенка.

Программа «еЯсла» — что о ней известно

Напомним, с 1 января в Украине стартовала программа «еЯсла» для поддержки родителей детей от 1 до 3 лет, которые выходят на работу на полную ставку. Государство ежемесячно компенсирует 8000 грн (12 тыс. грн для детей с инвалидностью) на оплату частных садиков, нянь-ФЛП или дополнительных услуг в государственных учреждениях. Оформить помощь можно через «Дию.Шеринг» или Пенсионный фонд, предоставив паспорт, код, свидетельство о рождении и приказ о выходе на работу. Главное условие — предоставитель услуг ухода должен работать официально.

Заметим, тысячи украинцев не получили февральские выплаты на детей из-за коллапса в работе Пенсионного фонда. Причиной стал новый закон о поддержке семей и программе «еЯсла». Из-за правовой коллизии — когда закон уже вступил в силу, а правительственное постановление с инструкциями обнародовали с опозданием только 8 января — у работников ПФУ не было четких алгоритмов работы. Это спровоцировало огромные очереди и задержку в рассмотрении заявлений, которые накапливались более месяца.