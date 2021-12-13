Помощь по безработице выплатят даже тем, кто не работал ни одного дня: какое условие

Помощь по безработице выплатят даже тем, кто не работал ни одного дня: какое условие

Помощь составляет тысячу гривен.

Помощь по безработице выплатят даже тем, кто официально не работал ни дня.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Если человеку до 35 лет, но у него нет страхового стажа ему будет назначена минимальная выплата. Эта сумма на период карантина и 30 дней после его окончания – 1 тысяча гривен. Срок такой помощи составляет 180 календарных дней.

Если же человек старше 35 лет, то согласно действующему законодательству он не получит денег. При этом чтобы получить финансовую помощь, украинцы должны подать заявку в центр занятости.

Как сообщалось, еще в начале 2021 года работодатели демонстрировали умеренно-оптимистические настроения по повышению зарплат. В середине года 31% работодателей отмечали, что зарплату повысили всем сотрудникам, еще 21% опрошенных утверждали, что зарплату повысили только тем, кто выполнил или перевыполнил план/KPI, еще 21% компаний повысили зарплату с учетом индексации.

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