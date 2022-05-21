"Поможет сохранить макроэкономическую стабильность": Украина получит от Португалии 250 млн евро финансовой помощи

Премьер-министры Украины и Португалии подписали меморандум, предусматривающий предоставление Украине финансовой помощи в размере 250 млн евро.
Соответствующий меморадный премьер Украины Денис Шмигаль подписал в субботу, 21 мая, с премьер-министром Португалии Антониу Коштой во время его визита в Киев.
Об этом сообщил глава украинского правительства и опубликовал фото со встречи.
" Первый транш в размере до 100 млн евро Украина должна получить уже в этом году. Это поможет Украине сохранить макроэкономическую стабильность во время войны и позволит скорее восстановиться после нашей победы. Спасибо Португалии за эту поддержку!", — написал Шмигаль.
Напомним, 21 мая в рамках визита в Украину премьер-министр Португалии Антониу Кошта посетил Ирпень в Киевской области. Затем он встретился с украинским премьером и президентом Украины.
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