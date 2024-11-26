Шмигаль пообещал подарки на День святого Николая

Деньги поступят на День святого Николая.
Дети-сироты и дети лишены родительской опеки, которые воспитываются в семьях опекунов, единовременно получат дополнительно тысячу гривен на каждого ребенка.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Соответствующая инициатива будет реализована в рамках "Зимней поддержки". Премьер также выразил благодарность ЮНИСЕФ, предоставляющей финансовый ресурс на эту программу.
Он также добавил, что в Украине продолжается реформирование системы ухода и поддержки детей. Для этого на заседании была принята Стратегия обеспечения права каждого ребенка на рост в семейном окружении и план мероприятий по его реализации.
"Основные цели Стратегии – это комплексная поддержка биологических семей, чтобы дети не попадали в учреждения ухода. Это инклюзивное образование, качественная медицина, эффективные социальные службы, поддержка со стороны общин и т.д.", – говорится в сообщении.
Стратегия рассчитана до 2028 г., а ее реализация начинается уже сейчас. Для этого будут привлечены ответственные министерства и ведомства.
Напомним, с 1 января 2025 года в Украине будет введена ежемесячная "учительская доплата" в размере 1000 гривен.
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