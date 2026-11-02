Популярный овощ резко подорожал в Украине: цены взлетели на 62% за неделю

Огурец / © Credits

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В Украине снова существенно подорожали тепличные огурцы. Только с начала недели цены на них выросли в среднем на 62%, а стоимость килограмма уже достигает 120 гривен. Эксперты объясняют такой рост сокращением предложения и высоким спросом.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

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По их данным, тепличные огурцы сейчас продают по 95–120 гривен за килограмм. Основная причина удорожания – завершение сезона в украинских тепличных хозяйствах.

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Производители постепенно увольняют теплицы, поэтому объемы продукции на рынке сокращаются. Огурцы в основном продают небольшими оптовыми партиями.

В то же время качество овощей из последних сборов заметно ухудшилось, однако это не останавливает рост цен. Ситуацию дополнительно обостряют отсутствие конкуренции со стороны импортной продукции и высокий спрос у оптовиков и торговых сетей.

Подорожают ли огурцы еще больше

Несмотря на резкий рост, нынешняя стоимость тепличных огурцов в Украине в среднем на 10% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.

Аналитики предполагают, что уже на следующей неделе импортеры могут приступить к поставкам огурцов из Турции.

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В таком случае поступление более дешевой импортной продукции может остановить дальнейшее подорожание украинских огурцов. В то же время, пока внутренний рынок остается зависимым от ограниченного предложения местных производителей.

Какие продукты могут подорожать зимой

Напомним, до конца 2026 года и зимой в Украине прогнозируют дальнейший рост цен на продукты. Как сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, больше всего могут подорожать молочные продукты — более чем на 25%. Причины роста расходов на корма, энергоносители, ветеринарные препараты и переработку.

По прогнозу эксперта, курятина и говядина могут прибавить в цене до 10%, свинина - более 10%, а хлеб - 6-10%. На стоимость мяса влияет, в частности, распространение африканской чумы свиней, что приводит к сокращению поголовья. В то же время, хлеб дорожает из-за затрат на энергию и логистику.

Дефицита гречки не ожидают: урожай этого года прогнозируют на уровне более 80 тысяч тонн против 71 тысячи в прошлом году. Однако крупа уже подорожала примерно на 15% из-за расходов на сбор, сушку и хранение.

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Между тем закупочные цены на свиней живым весом в неделю с 26 октября по 1 ноября прогнозировали на уровне 72–73 грн/кг, что примерно на 6% выше предыдущей недели. В отдельных регионах со вспышками африканской чумы свиней цены, напротив, продолжали снижаться.

Украинцы отказываются от любимых продуктов из-за роста цен

Напомним, из-за постоянного удорожания продуктов украинцы все чаще вынуждены пересматривать свои расходы и отказываться от привычных покупок. В соцсети Threads развернулось обсуждение, в ходе которого пользователи рассказали, какие товары стали для них слишком дорогими.

Среди продуктов, от которых украинцы стали отказываться, чаще всего упоминали скумбрию и другие морепродукты, качественные сладости, йогурты, сыры и готовую еду из супермаркетов. Некоторые пользователи отметили, что даже вермишель быстрого приготовления «Мивина», ранее считавшаяся бюджетным вариантом, заметно подорожала.

Участники обсуждения признавались, что продукты, когда-либо покупавшие без колебаний, теперь приходится вычеркивать из списка покупок или заменять более дешевыми альтернативами.

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