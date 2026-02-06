Популярный овощ становится деликатесом: эксперты объяснили скачок цен в феврале

В Украине подорожали тепличные огурцы / © Unsplash

В Украине в очередной раз подорожали тепличные огурцы. За последнюю неделю этот популярный тепличный овощ прибавил в цене в среднем 12% из-за активизации спроса на фоне ограниченного предложения. Пока оптовые цены на эту продукцию уже достигли диапазона 135–165 гривен за килограмм, что существенно бьет по кошелькам потребителей.

О негативной ценовой динамике и ситуации на рынке сообщили аналитики сайта EastFruit.

Дефицит собственной продукции

Эксперты объясняют рост цен тем, что украинские тепличные комбинаты сейчас производят лишь минимальные выборки урожая, поэтому основной объем на рынке составляет импорт. У зарубежной продукции практически нет конкурентов, что дозволяет торговцам диктовать условия и увеличивать цена.

Импортеры прогнозируют, что тепличные овощи будут дорожать и дальше, а тенденция к росту цен будет удерживаться, по меньшей мере, до конца февраля. Это будет продолжаться до тех пор, пока полноценный сезон продаж местных огурцов не начнется в большинстве украинских хозяйств, насытив рынок.

Исторические рекорды и влияние энергетики

Текущая стоимость огурцов уже побила все рекорды: на сегодняшний день они стоят в среднем на 54% дороже, чем в начале февраля 2025 года. График динамики цен четко показывает, что кривая стоимости в 2026 году значительно превышает показатели трех предыдущих лет, приближаясь к историческим максимумам.

Такая ситуация в значительной степени обусловлена энергетическим фактором, ведь расходы на отопление теплиц в феврале наивысшие, что производители закладывают в себестоимость. Кроме того, на конечную цену для потребителя влияет дорогостоящая логистика импортных овощей, вынужденных преодолевать долгий путь к украинским прилавкам.

