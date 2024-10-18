Популярный овощ в Украине подорожал на 26%: какая цена сейчас

За последнюю неделю цены на овощные культуры начали значительно расти. В частности, стоимость огурцов возросла с 65 до 80 грн за 1 кг.

Об этом пишут аналитики EastFruit.

По их данным, дополнительным фактором для подорожания стало уменьшение количества импортных огурцов. Из-за отсутствия конкуренции с другими странами и высокого спроса среди украинских потребителей цены продолжают расти на фоне роста дефицита этого продукта.

"В среднем с начала текущей недели цены на эту продукцию выросли на 26% и сегодня эти овощи поступают в продажу в диапазоне 65-80 грн/кг, в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции", — говорится в сводке аналитиков.

По состоянию на 17 октября, по оценкам аналитиков рынка овощной и плодовой продукции, тепличные огурцы уже подорожали на 14% по сравнению с октябрем прошлого года.

Ранее стало известно, что цены на овощи и молочную группу товаров, а также яйца и мясо курятины могут вырасти на 10–15% в течение осенне-зимнего периода.

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