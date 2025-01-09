Популярный овощ в украинских магазинах дорожает: какая цена сейчас

На сегодняшний день цена на морковь в Украине уже в среднем в 2,3 раза выше, чем в начале января 2024 года.

За последние несколько недель цены на морковь в Украине выросли из-за истощения запасов качественных корнеплодов у многих местных производителей.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Эксперты отметили, что дополнительным фактором давления на цены стал невысокий урожай 2024 года, существенно пострадавший из-за неблагоприятных погодных условий. В настоящее время ценовой диапазон на морковь находится в пределах 25-32 грн/кг, что на 10% дороже, чем на прошлой неделе.

"Очередное повышение цен в этом сегменте участники рынка объясняют стабильным спросом на качественную морковь. В то же время, предложение этих корнеплодов на украинском рынке на этой неделе заметно сократилось", — говорится в отчете аналитиков.

Эксперты указывают, что значительная часть производителей заявила о завершении сезона этого корнеплода. Также часть фермерских хозяйств продает остатки от собранных партий урожая или воздерживается от продаж, ожидая весны для реализации продукции по более высоким ценам.

"На сегодняшний день цена на морковь в Украине уже в среднем в 2,3 раза выше, чем в начале января 2024 года. Такой ценовой уровень отраслевые эксперты объясняют сокращением урожая этой продукции в этом сезоне из-за погодных аномалий в летний период", — добавили эксперты.

Напомним, украинцев предупредили о подорожании продуктов уже весной. Больше об этом читайте в новости.

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