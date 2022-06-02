Пошли на уступки Путину: основные импортеры газа в Германии заплатили "Газпрому" в рублях

Пошли на уступки Путину: основные импортеры газа в Германии заплатили "Газпрому" в рублях

Два немецких энергетических концерна Uniper и RWE изменили систему платежей за российский газ и заплатили в рублях.

Российская схема платежей включает в себя создание счетов, которые будут оплачиваться в евро, а затем обмениваться на рубли.

Об этом со ссылкой на заявления компаний пишет Reuters.

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"Как и другие немецкие и европейские компании, Uniper изменила способ оплаты поставок газа из России. Uniper рассчитывается в евро в соответствии с новым механизмом оплаты, — говорится в электронном комментарии Uniper для Reuters. — Первый из этих платежей был осуществлен в конце мая. Поэтому Uniper действует в соответствии с санкциями и может продолжать обеспечивать своевременное исполнение контракта”.

Uniper отметила, что этот процесс скоординирован с правительством Германии и отвечает инструкциям ЕС.

Спикер RWE также подтвердил, что компания перечислила евро на российский счет, созданный для осуществления платежей.

Ранее стало известно, что десять компаний в Евросоюзе открыли рублевые счета в "Газпромбанке".

В то же время недавно стало известно, что "Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарскому и польскому операторам в связи с неуплатой в рублях.

В то же время источник Bloomberg, близкий к "Газпрому", сообщил, что, по крайней мере, до второй половины мая Кремль не будет отключать другие страны, которые отказываются от условий Путина. В это время должны быть осуществлены следующие платежи, от чего фактически будет зависеть дальнейшая судьба поставок газа в Европу.

Еврокомиссия предупредила членов ЕС – покупать российский газ за рубли – нарушение санкций.

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