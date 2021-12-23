После исторического рекорда цена на газ в Европе упала ниже $1600 за тысячу кубометров

После исторического рекорда цена на газ в Европе упала ниже $1600 за тысячу кубометров

Снижение к расчетной цене составило 18,47%.

После рекордной стоимости в более чем $2000/тыс. куб. м 23 декабря биржевые цены на газ в Европе резко снизились, упав ниже отметки $1600 за 1000 куб. м.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость фьючерса на газ со снабжением в январе на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 12:31 по Киеву достигала $1586,16 за 1000 куб. м. После этой котировки немного скорректировали падение и к 15:32 составили $1647,71 за тысячу кубометров.

Напомним, во вторник, 21 декабря, спотовые цены на газ в Европе установили исторический рекорд – $2224 за 1000 куб. м.

Ранее сообщалось, что до этого самый высокий показатель в этом году был 5 октября, когда цена на голубое топливо в Европе достигла 160 евро за МВт-час (около 2 000 долларов за тысячу кубометров). Рост стоимости связывают с заявлением МИД Германии, которое поставило под сомнение быстрый запуск российского газопровода "Северный поток-2". Кроме того, "Газпром" не выполнил обещания об увеличении объемов газа для закачки в европейские хранилища, которые сейчас заполнены на 60%.

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