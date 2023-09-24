После намерений изъять средства: спикер Палаты заявил, что сохранит 300 млн долларов для помощи Украине

Представитель Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что сохранит помощь Украине в законопроекте о финансировании Пентагона. Речь идет о 300 миллионах долларов.

Слова спикера цитирует The Hill.

Несмотря на свои предыдущие, которые были неутешительными для Украины, Маккарти уверяет, что в другом бюджетном законопроекте – о финансировании Государственного департамента и зарубежных операций, также предусмотрены деньги для Украины.

По его словам, изъять помощь Украине из бюджета Государственного департамента и зарубежных операций "становится все труднее", поэтому он решил оставить деньги для Киева в обоих проектах.

Уже на следующей неделе палата представителей США должна провести единое процедурное голосование по четырем законопроектам об ассигнованиях, в частности финансировании Пентагона, Государственного департамента и зарубежных операций.

"300 миллионов долларов, о которых идет речь, касаются финансирования программы "Помощь Украине в обеспечении безопасности", которая существует с 2014 года, когда Россия совершила вторжение в Украину", — говорится в сообщении.

Выборы в США и помощь Украине

Претендент в возможные кандидаты в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис выступил против членства Украины в НАТО и финансовой помощи.

В преддверии 8 претендентов на то, чтобы стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии, устроили на дебатах спор о войне в Украине и продемонстрировали раскол.

Несмотря на войну России в Украине и военное положение, некоторые западные политики подталкивают Киев к проведению парламентских и президентских выборов.

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