После ночных атак россии: Тимченко в Давосе призвал к немедленной поддержке энергетики Украины

Сегодня утром на WEF26 состоялись срочные обсуждения после того, как Россия ночью совершила новые атаки на энергетическую инфраструктуру Киева и других украинских городов. Более 1 миллиона человек в Киеве остались без воды и отопления при температуре -15 °C», - заявил он.

Тимченко подчеркнул, что ночные атаки не только ужасающие для населения, но и они становятся стратегической угрозой для экономики и оборонной промышленности Украины.

Глава ДТЭК подчеркнул, что энергетика имеет большое значение не только для выживания, но и для восстановления Украины.

Ранее Тимченко заявлял, что в условиях беспрецедентных атак сейчас идет борьба за каждый мегаватт мощности.