После объявления Путиным мобилизации в РФ ускорился обвал фондового рынка

Сегодня, 21 сентября, после объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации, рынок акций РФ в начале торгов продолжил обвальное падение.
Индекс Московской биржи упал на 7,4%, индекс РТС упал 9,7%.
Об этом говорится в данных Московской биржи.
На Московской бирже цены большинства "голубых фишек" упали на около 15%. Больше всего теряют акции финансовых компаний.
Напомним, еще вчера, 20 сентября, на Московской бирже начался обвал после сообщений о псевдореферендумах и решении Госдумы добавить в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".
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