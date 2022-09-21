После объявления Путиным мобилизации в РФ ускорился обвал фондового рынка

Сегодня, 21 сентября, после объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации, рынок акций РФ в начале торгов продолжил обвальное падение.

Индекс Московской биржи упал на 7,4%, индекс РТС упал 9,7%.

Об этом говорится в данных Московской биржи.

На Московской бирже цены большинства "голубых фишек" упали на около 15%. Больше всего теряют акции финансовых компаний.

Напомним, еще вчера, 20 сентября, на Московской бирже начался обвал после сообщений о псевдореферендумах и решении Госдумы добавить в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".

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